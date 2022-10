Cdm oggi Governo Meloni/ Odg: Viceministri-sottosegretari, Covid, giustizia, bollette

SECONDO CDM DEL GOVERNO MELONI: ORARIO E ORDINE DEL GIORNO

Alle ore 13 è convocato per oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri con un fitto ordine del giorno già anticipato negli scorsi giorni: il CdM n.2 del Governo Meloni si appresta “succulento” per i contenuti politici che emergeranno dalla riunione di Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio e i nuovi Ministri appena nominati. Giustizia, regole Covid, tetto al contante, caro bollette e lista di viceministri/sottosegretari: tutto questo nel CdM odierno, dove ancora non è dato sapere se vi sarà mantenuta la “tradizione” vista con gli ultimi Governi (Conte e Draghi) di una conferenza stampa successiva al vertice dell’esecutivo. Entrando nelle pieghe dei provvedimenti in esame oggi pomeriggio al Consiglio dei Ministri, ecco qui di seguito in “pillole” i decreti attesi dal Governo Meloni:

SPY FINANZA/ La congiunzione favorevole all'Italia con un "però"

GIUSTIZIA

In esame in CdM il decreto legge per mantenere l’ergastolo ostativo, in quanto considerato dal Governo Meloni «uno strumento essenziale nel contrasto alla criminalità organizzata». Il Dl è urgente per poter anticipare l’udienza della Corte Costituzionale del prossimo 8 novembre (che richiede adempimenti legislativi su indirizzo delle norme Ue) e per modificare le misure attuali previste per legge: con questo testo vi sono possibilità per i condannati per mafia di accedere a diversi benefici penitenziari solo se hanno riparato il danno con le vittime e dimostrato “pentimento” e “stop ai legami con il clan”. Il Governo Meloni con FdI e Lega in primo piano intende confermare tali benefici rendendo più rigoroso il Decreto: in realtà il testo ricalca quanto già approvato alla Camera sotto il Governo Draghi (dove FdI si era astenuta, ndr) ma da Forza Italia già fanno sapere di non voler inserire norme più “giustizialiste”, puntando sulla figura del Ministro Nordio che in merito all’ergastolo ostativo si è sempre dichiarato piuttosto contrario. Verrà invece rinviata di due mesi l’ingresso del maxi-decreto di riforma penale Cartabia per poter «rispettare le scadenze del Pnrr e consentire la necessaria organizzazione degli uffici giudiziari», fanno sapere da Palazzo Chigi all’Adnkronos.

GIUSTIZIA E CARCERI/ Prevarrà il garantismo di Nordio o il giustizialismo della Meloni?

BOLLETTE

Come ha spiegato alla vigilia del CdM la Premier Meloni, «I costi delle bollette sono diventati insostenibili per milioni di famiglie e per molte imprese, giunte ormai a drammatiche decisioni come chiudere o licenziare i propri lavoratori. Il Governo è al lavoro per rafforzare le misure nazionali a sostegno di cittadini e attività, con l’obiettivo di far fronte a questa difficile situazione». In arrivo norme per aiutare famiglie e imprese, come ribadito dalla Presidente del Consiglio «La nostra priorità è mettere un argine al caro energia e alla speculazione, accelerare in ogni modo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la produzione nazionale. Gli italiani chiedono risposte immediate, e noi gliele daremo. Non c’è più tempo da perdere».

PONTE SULLO STRETTO/ "La grande opera che ha valore non solo per il Sud"

COVID

Dopo le forti polemiche sollevate dalle opposizioni, arrivano in CdM le novità sulla gestione della pandemia Covid messo a punto dal neo Ministro della Salute Orazio Schillaci: si va verso l’anticipo al 1° novembre della scadenza dell’obbligo vaccinale per chi esercita la professione sanitaria, interrompendo così le sanzioni ai medici/infermieri/oss no vax. Si vuole dare un atto di discontinuità «rispetto ai precedenti esecutivi, nella gestione della pandemia da Covid-19», fanno sapere da P. Chigi. In discussione anche lo stop all’obbligo di mascherine negli ospedali (scade oggi 31 ottobre) e lo stop al bollettino quotidiano del Ministero (novità già cominciata da domenica 30 ottobre).

CDM GOVERNO MELONI: IN ARRIVO LA LISTA DI VICEMINISTRI E SOTTOSEGRETARI

La partita più politica, inevitabilmente, del nuovo CdM in arrivo oggi pomeriggio alle 13 riguarda la nomina dei 39 viceministri/sottosegretari del Governo Meloni: il “sottogoverno”, dopo aver vissuto giorni di totonomi e discussioni tra i partiti, vede ancora alcune caselle da dover limare prima di arrivare in Consiglio dei Ministri. Su tutte, è ancora Forza Italia a tentare di fare la “voce grossa” con Palazzo Chigi dopo aver contestato alcune scelte nella nomina dei Ministri: Giuseppe Mangialavori, nome di spicco di FI in Calabria, rischia di rimanere fuori dalla lista dei 39+1 (Alfredo Mantovano, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio) perché il suo nome sarebbe citato (ma non indagato) nell’inchiesta “Imponimento” sulla presunta assunzione della figlia del boss Anello. Forza Italia rivendica l’anima garantista del Governo, FdI invece non vorrebbe optare per Mangialavori considerandolo un nome “a forte rischio di polemiche”.

Essendo Mangialavori un fedelissimo di Licia Ronzulli, si riapre lo scontro interno al Governo e interno alla stessa Forza Italia: alla fine Berlusconi dovrebbe aver spuntato un viceministro in più nelle 8 caselle a sua disposizione per la squadra di sottogoverno da presentare in CdM (il giuramento previsto per venerdì 4 novembre al Quirinale, ndr). Viceministri saranno Francesco Paolo Sisto (Giustizia), Paolo Barelli (Interno) e Valentino Valentini (Imprese e Made in Italy); sottosegretari invece Perego (Difesa), Casasco (Mef), Matilde Siracusano (Pnrr), Alberto Barachini (Editoria) e una tra Deborah Bergamini ed Elvira Savino. Confermato lo schema sui sottosegretari e viceministri del Governo Meloni: l’accordo prevede 39 incarichi in tutto – 9 viceministri e 30 sottosegretari – con la regola già sperimentata per la lista dei Ministri. 50% dei posti – ergo 20 tra viceministri e sottosegretari – andrà a Fratelli d’Italia, il resto (50%) da suddividere tra Lega, Forza Italia e Noi Moderati. 8 posti per Berlusconi (3 viceministri e 5 sottosegretari), 11 per Salvini (2 vice e 9 sottosegretari), 1-2 per Noi Moderati di Lupi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA