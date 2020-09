Cdm oggi su aiuti Sicilia/ Conte “via migranti Lampedusa”, Musumeci “c’è diffidenza”

Oggi alle ore 19 il Premier Giuseppe Conte ha convocato un Consiglio dei Ministri per dirimere i principali aiuti alla Regione Sicilia e in particolare all’isola di Lampedusa sul fronte migranti: dopo il vertice di ieri a Palazzo Chigi – presenti il Governatore Musumeci, il sindaco di Lampedusa Martello e i Ministri Lamorgese, Di Maio, Guerini, Gualtieri – il Presidente del Consiglio ha promesso l’invio entro venerdì di 2 ulteriori navi quarantena per liberare l’hotspot dell’isoletta, letteralmente fuori numero massimo di rifugiati presenti (di cui molti positivi al Covid-19). «Tra giovedì e venerdì arriveranno 2 navi di grandi dimensioni e contiamo così di svuotare Lampedusa. Siamo pronti a rafforzare la sorveglianza sanitaria dei migranti per garantire la massima sicurezza della popolazione. Lampedusa, in particolare, merita misure economiche di favore, con specifico riguardo a sospensione di adempimenti e versamenti, anche arretrati. La sofferenza economica, e non solo, merita una risposta forte dello Stato», ha commentato il Premier uscendo in serata da Palazzo Chigi. Lo scontro è noto da giorni, con il Governo che ha impugnato l’ordinanza Musumeci che imponeva la chiusura e svuotamento di tutti gli hotspot della Regione Sicilia, non solo a Lampedusa: poi però nei giorni scorsi Totò Martello, a fronte dei continui sbarchi nella sua isola con vari contagiati, ha minacciato lo sciopero generale di tutti i servizi e così il Viminale ha convinto il Premier Conte ha convocare un vertice d’urgenza per provare a risolvere la contesa.

OGGI CDM SU AIUTI SICILIA: IL PUNTO DI MUSUMECI

Le navi quarantena ma anche gli aiuti economici: in Sicilia, stando alle anticipazioni dell’Ansa, si pensa al congelamento dei termini fiscali al 31 dicembre 2021, i mutui agevolati sul modello dei Comuni del cratere del terremoto, ma estesi anche ai settori alberghiero e pesca. Ancora Conte spiega come bisogna andare oltre gli slogan per risolvere un problema serio e urgente come quello migratorio: «Si è appena formato il governo tunisino e ora ci sono le premesse per intensificare i rimpatri. Confidiamo di rafforzare il programma dei rimpatri utilizzando anche sistemi più flessibili, inclusi trasporti marittimi». Uscendo da Palazzo Chigi il sindaco Martello commentava così «Il governo ci ha assicurato che di fatto il centro verrà chiuso perché i nuovi arrivi verranno subito ospitati in navi quarantena», e annunciava le novità in arrivo oggi con il CdM della prima serata. Il Governatore Musumeci resta comunque diffidente alle promesse del Governo anche se ammette «Siamo soddisfatti a metà, restiamo in attesa e valuteremo uno per uno gli impegni assunti ma non si è trattato di un baratto tra agevolazioni per Lampedusa e permanenza dei profughi in Sicilia, sebbene al largo della terraferma». Nell’intervista a Radio Anch’io stamattina il Presidente siciliano aggiunge «la diffidenza è legittima, ma credo che possiamo davvero contenti di esserci riusciti – ha concluso Musumeci – perché per la prima volta abbiamo denunciato la condizione di squallore in cui lo Stato Roma manteneva i migranti in Sicilia, non so altrove in Italia ma anche qui non mi faccio molte illusioni. L’aspetto sanitario è il primo grosso problema di cui io mi sono occupato».



