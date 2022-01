Cdm oggi su Decreto Covid/ Bozza regole: discoteche chiuse, proroga mascherine aperto

DECRETO COVID OGGI IN CDM

Due interventi in una settimana per riprendere i “fili” dell’emergenza Covid dopo il “caos” Quirinale: nel pomeriggio è atteso un nuovo Consiglio dei Ministri per approvare il Decreto Covid su mascherine e discoteche mentre entro la fine della settimana (forse giovedì) è atteso un nuovo decreto legge del Governo Draghi per le tematiche più delicate e urgenti come scuola, sistema colori delle Regioni e durata Green Pass per chi “triplo vaccinato”.

Si parte questo pomeriggio con il primo provvedimento all’ordine del giorno nel CdM atteso alla convocazione a momenti: oggi 31 gennaio scadono l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca, il divieto di feste e concerti all’aperto e la chiusura delle discoteche. L’intenzione del Ministero della Salute è quello di prorogare tutte le misure per un mese ancora (fino al 28 febbraio) rimanendo in un regime di massima prudenza, ma non tutti nell’esecutivo la pensano allo stesso modo. C’è infatti l’ipotesi che almeno sulle discoteche si possa provvedere ad una mini-proroga fino al 14-15 febbraio in modo da dare un po’ di respiro al settore più “tartassato” dall’inizio della pandemia.

SCUOLA, TUTTE LE IPOTESI SULLE NUOVE REGOLE

Il Cdm di oggi servirà poi per iniziare ad intavolare le discussioni e le trattative circa gli altri punti importanti in agenda sull’emergenza Covid: ridurre il caos quarantene che coinvolge milioni di cittadini alle prese con le regole della scuola, il sistema a “colori” sui territori e la durata del certificato anti-Covid, in vista soprattutto dei nuovi obblighi al via il 1 febbraio (su tutti, l’obbligo vaccinale per gli over-50 e la lista di negozi esentati dal Green Pass obbligatorio in DPCM). Due al momento le principali ipotesi di soluzione del caos scuola: in primis, estendere alle classi delle elementari le regole già in vigore per medie e superiori. In questo modo di avrebbe la Dad a partire solo da 3 contagi, mentre con 2 positivi in classe rimarrà a casa solo gli studenti non vaccinati o chi vaccinato da più di 120 giorni o chi guarito da più di 4 mesi. Per chi andrà in Dad, si legge nella bozza circolata finora, niente più quarantena ma autosorveglianza. In secondo luogo, vi sarà l’equiparazione del sistema delle quarantene a scuola con quello di tutti gli altri cittadini: ergo, riporta la bozza citata oggi da “Il Sole 24 ore”, «niente isolamento per vaccinati da meno di 120 giorni o con booster e guariti, 5 giorni per chi è vaccinato o guarito da più di 120 giorni e 10 giorni per i non vaccinati». Resta il tampone di controllo, ma non sarà più “doppio”: addio dunque al sistema T0-T5 che verrà sostituito da un solo test probabilmente al terzo giorno, il nuovo T3. Da ultimo, spiegano le anticipazioni del “Corriere della Sera” su fonti Miur, i giorni di Dad per le classi per cui la Asl predispone l’autosorveglianza diminuiranno da 10 a 5 giorni a casa.

COLORI, BOLLETTINO E GREEN PASS: NUOVO DECRETO GIOVEDÌ

Sempre partendo da oggi con le discussioni in Cdm ma inserendo le nuove regole nel secondo Decreto Covid della settimana, si attendono importanti novità sul fronte pandemia. La richiesta delle Regioni di modificare la compilazione del bollettino quotidiano pare abbia ottenuto il via libera da Cts e Ministero della Salute: dopo due anni di emergenza si arriverà finalmente a distinguere i ricoverati “per” covid da quelli “con” covid, ovvero pazienti asintomatici in ospedale per altri motivi e solo successivamente scoperti positivi al tampone di controllo. Più complessa la situazione sul “sistema a colori”: è atteso per il 2 febbraio la Conferenza Stato-Regioni per dirimere quanto anticipato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa: abolizione di zona gialla e arancione e semplificazione delle regole generali. Le Regioni nel documento consegnato al Governo esplicitano il percorso: «avviare un percorso di normalizzazione della vita dei cittadini e dell’intero Paese procedendo ad una semplificazione delle regole, basandole non più sulla suddivisione per zone di rischio ma concentrando esclusivamente l’attenzione sui cittadini, in relazione al completamento del ciclo vaccinale». Da ultimo punto all’ordine del giorno la durata del Green Pass: dal 1 febbraio la scadenza viene ridotta da 9 a 6 mesi, il che però crea un forte problema per chi già vaccinato con la terza dose. Non essendo al momento prevista la quarta dose, per i vaccinati “booster” il rischio è la scadenza del proprio Green Pass già nei mesi di marzo-aprile-maggio. Si valuta dunque l’estensione “illimitata”, fino almeno al termine o dello stato di emergenza (31 marzo 2022) o piuttosto al 15 giugno 2022, quando i provvedimenti attualmente in vigore sul Green Pass scadranno.



