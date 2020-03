CdM oggi su Decreto sanzioni coronavirus/ Bozza Dl: misure quarantena fino 31 luglio

Questo pomeriggio alle ore 14-15 dovrebbe tenersi il Consiglio dei Ministri (condizionale d’obbligo perché ancora manca la convocazione ufficiale) con fonti di Palazzo Chigi che riferiscono come sul tavolo vi sarà il nuovo Decreto per inasprire le sanzioni sul coronavirus e renderle uniformi a tutto il territorio nazionale. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il CdM del governo intende inasprire l’ammenda ora prevista, introducendo una sanzione amministrativa, non penale, per chi violi le limitazioni agli spostamenti o le altre disposizioni del Dpcm 22 marzo (e della successiva ordinanza con divieto totale di spostamenti tra i Comuni d’Italia).

Non solo, secondo quanto riportato dall’Adnkronos – sempre dalle medesime “fonti” di Governo – nella bozza del Decreto vi sarebbe la proroga “potenziale” fino al 31 luglio di tutte le misure per il contenimento del Covid-19 decise dal Governo con gli ultimi Dpcm. «Le varie strette stabilite, dal divieto di lasciare la propria abitazioni perché in quarantena alla chiusura di ville e giardini, ecc., possono essere adottate per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus», si legge nella bozza visionata dall’Adn non appena ricevuta dal Governo.

BOZZA DECRETO CORONAVIRUS: LE NUOVE MISURE

Nella bozza del Decreto che oggi il Governo discuterà con il Premier Conte e la video conferenza con tutti gli altri Ministri, vi sarebbe anche una norma che prevede come le Regioni – «in relazione a specifiche situazioni di aggravamento ovvero di attenuazione del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso» – possano sospendere o limitare le aree di validità delle misure di contenimento anti-coronavirus. «Qualora tali misure – si legge ancora nella bozza del DL – si applichino su tutto il territorio regionale, ovvero su oltre la metà di esso o a oltre la metà della popolazione residente nella regione, la loro efficacia è limitata a sette giorni e, entro ventiquattro ore dalla loro adozione, è formulata proposta al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, per la loro conferma con il decreto ivi previsto».

Oltre alle misure di contenimento, novità anche sul fronte sanzioni e multe, con una ulteriore stretta del Governo che uniformi anche qui il carattere nazionale dei provvedimenti: vi sarà estesa la nuova autocertificazione per gli spostamenti (qui l’ultima versione), ma non solo visto che sono previste multe dai 500 a 4mila euro per chi non rispetta le misure. Fino ad oggi l’ammenda costava 206 euro per tutti i trasgressori, dopo il Decreto potrebbe alzarsi fino a 4mila: al momento invece la «confisca del veicolo da uno e tre mesi» è stata tagliata dalla bozza, anche se «non è escluso che venga riconsiderata dal Cdm di oggi» chiariscono le fonti di Governo all’Adnkronos.



© RIPRODUZIONE RISERVATA