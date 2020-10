Cdm oggi su Dpcm, Nadef, Dl Sicurezza/ Governo Conte verso nuove misure anti-Covid

In serata oggi è previsto il nuovo Consiglio dei Ministri del Governo Conte che dovrebbe dare via libera alla NaDef, modificare i Decreti Sicurezza e sopratutto presentare le nuove misure restrittive anti-Covid in vista del Dpcm da varare il 7 ottobre prossimo (giorno di scadenza dell’attuale Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri). Nei giorni della bagarre politica per il processo Salvini e per il rinnovo dello stato di emergenza con nuovo Decreto Covid dal 15 ottobre fino al 31 gennaio 2021, il Governo studia nuove misure che portino ulteriori restrizioni alle già presenti regole anti-coronavirus: il rischio di “autunno caldo” inizia a farsi strada a Palazzo Chigi, con i dati dei nuovi contagi che allarmano (anche se restano bassi i ricoveri e le ospedalizzazioni rispetto all’emergenza totale di marzo-aprile-maggio), portando così verso l’obbligo all’aperto di mascherine in tutto il territorio nazionale. «Come abbiamo sempre fatto – spiega il Premier Giuseppe Conte parlando con il Corriere della Sera – qualsiasi misura sarà adottata in piena trasparenza e all’insegna dei principi di proporzionalità e adeguatezza. È stato così nella fase acuta della pandemia e così continuerà a essere. Tutelare la salute dei cittadini e quindi garantire condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e ovunque si svolga la vita sociale, significa preservare anche l’economia e il nostro tessuto produttivo».

LE MISURE ANTI-COVID NEL NUOVO DPCM

L’iter da seguire per il Governo è dettato: oggi in CdM arriva il testo-bozza del Dpcm, domani verrà presentato dal Ministro Roberto Speranza nell’informativa al Parlamento mentre il varo definitivo arriverà dalla firma del Presidente Conte mercoledì 7 ottobre. Oltre a mascherine obbligatorie all’aperto e al chiuso, la stretta del Governo nel nuovo Dpcm vedrà chiusura anticipata dei locali alle 22-23, ristoranti con distanziamento da rispettare e discoteche ancora chiuse. Non solo, il Comitato Tecnico Scientifico intende contingentare anche le presenze a feste private come eventi e cerimonie: in vista poi della proroga dello stato di emergenza, il Governo deve approntare una delibera in CdM e un decreto specifico che “disegni” la cornice di norme utile, visto che il Decreto Covid scade il prossimo 15 ottobre. Forse domani o al più tardi mercoledì servirà un CdM ad hoc che darà via libera al nuovo Decreto Covid oltre, ovviamente, al Dpcm che verrà licenziato da Palazzo Chigi con firma del Presidente Giuseppe Conte.

LE ALTRE MISURE PREVISTE NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nel frattempo il Consiglio dei Ministri di questa sera vedrà i temi economici e di sicurezza sul tavolo del Governo: come ha confermato stamane il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a Studio24 su Rai News24, ci sarà il via libera alla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza che di fatto costituisce la “cornice” della prossima Manovra di Bilancio: «la NaDef disegna un Paese colpito ma che ha saputo reagire e rispondere bene meglio di quanto molti avevano previsto», spiega l’esponente Pd. Viene confermata la caduta importante del Pil a -9% per il 2020 ma resta comunque un risultato «migliore di quanto previsto questa estate da molti istituti. Questo perché c’è stato un forte rimbalzo». In attesa del Recovery Fund, il Governo prova ad evitare il lockdown generale anche per non peggiorare ulteriormente una situazione economica del Pil già piuttosto drammatica. Nel frattempo è previsto un “anticipo” di riforma fiscale nella prossima Finanziaria 2021, con Gualtieri che specifica «c’è la possibilità e stiamo valutando di anticipare alcuni pezzi. Noi potremmo decidere di fare, anche per il 2021, un nuovo modulo di riforma fiscale». Da ultimo, nel CdM di questa sera potrebbe arrivare il tanto annunciato e mai finora raggiunto “aggiornamento” ai Decreti Sicurezza del Governo Conte-1, quelli messi a punto da Matteo Salvini e tanto contestati da Pd, LeU e Italia Viva: l’unica incognita alle modifiche apportate dal Ministro Lamorgese è la situazione “incendiaria” in casa M5s, con il rischio scissione per le pesanti accuse fatte da Di Battista e Casaleggio contro la guida politica del Movimento 5 Stelle.



