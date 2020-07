CdM oggi su scostamento bilancio/ ‘Manovrina’ da 20 miliardi per Cig, scuola, turismo

Alle ore 21 il Premier Giuseppe Conte ha convocato un nuovo Consiglio dei Ministri dove, secondo quanto riportato da fonti di Governo nel pomeriggio, dovrebbe approdare in via definitiva lo scostamento di bilancio per finanziare i provvedimenti più urgenti del mese di agosto. Dopo l’annuncio dato ormai diverse settimane fa, i negoziati sul Recovery Fund e il “nodo” Autostrade hanno fatto slittare più volte la presentazione del nuovo piano di scostamento deficit per soddisfare le emergenziali misure anti-Covid (ammortizzatori sociali, nodo scuola e turismo) che non trovano più risorse dopo il Decreto Marzo, il Dl Rilancio e il Decreto Liquidità Imprese. «Sì, stasera faremo lo scostamento», ha confermato il Premier Giuseppe Conte uscendo dal Parlamento dopo l’informativa urgente tenuta oggi sull’accordo raggiunto in Consiglio Europeo per il Recovery Fund. Manca ancora l’ordine del giorno ufficiale ma di certo si discuterà dello scostamento con la “manovrina” che dovrebbe ammontare tra i 20 e i 22 miliardi di euro: come pratica necessaria di ogni scostamento di bilancio dello Stato, occorrerà un passaggio in Parlamento molto rapido che solo con il voto all’unanimità di Camera e Senato potrà dare il via libera effettivo allo sforamento di deficit. Dovrebbe essere previsto entro il prossimo 29 luglio il primo passaggio in Senato per il voto, pochi giorni dopo si ripeterà il voto anche alla Camera.

CDM OGGI SU SCOSTAMENTO DI BILANCIO: LE ANTICIPAZIONI

E quindi dopo i 25 miliardi del Dl Marzo e i 55 del Decreto Rilancio, saranno circa 20 i miliardi per il nuovo scostamento di bilancio previsto oggi nel CdM delle ore 21: il totale fa 100 miliardi complessivi con i quali il Governo prova a mettere un freno all’emergenza economica causata da pandemia e lockdown. In attesa dei fondi europei – che non arriveranno prima del secondo trimestre 2021 – e in attesa anche dei circa 20 miliardi che potrebbero arrivare entro fine 2020 dall’anticipo del Recovery Fund destinato all’Italia, il Governo prova a mettere in campo la “manovrina” di luglio-agosto «per cancellare una parte delle tasse rinviate a settembre, uno stralcio di almeno un terzo a partire dalle attività più colpite dalla crisi», a confermarlo è la viceministra dell’Economia Laura Castelli. Pensando ad una rateizzazione più lunga, il Governo punta a finanziarne parte proprio con lo scostamento di bilancio, ma non sarà l’unica misura identificata dai tecnici del Mef: «Le nuove risorse serviranno anche per la ripartenza in sicurezza della scuola (almeno 1-1,3 miliardi di euro, ndr), per rifinanziare enti locali, comuni e Regioni, per aiutare il turismo e per finanziare un pacchetto di misure per lavoro e imprese», conclude la Castelli, confermando anche il rifinanziamento della cassa Covid, la Cig, i congedi e l’intera defiscalizzazione e decontribuzione destinate a quelle imprese che assumeranno nuovo personale.



