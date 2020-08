Cdm oggi sul Decreto Agosto/ Stop licenziamenti con Cig, scontro su bonus ristoranti

In serata si terrà il Consiglio dei Ministri dove il Governo dovrebbe licenziare il nuovo Decreto Agosto da 25 miliardi, ottenuto con lo scostamento di bilancio votato a luglio in Parlamento: sciolte le ultime riserve sul tema caldissimo del blocco licenziamenti, nel pre-consiglio di quest’oggi (la riunione preparatoria al CdM, ndr) si discuterà invece ancora molto sul bonus consumi, lo sconto da applicare ai consumatori per ristoranti, abbigliamento e altri settori. La bozza circolata due giorni fa viene confermata in larga parte, ma dovranno ancora essere limati i dettagli dato che Italia Viva, Pd, M5s e LeU non hanno il pieno accordo, nonostante le dichiarazioni di Gualtieri e Zingaretti di ieri sera, sull’interezza delle misure adottate nella “manovrina d’estate” in arrivo.

Mentre parallelamente il Premier Conte prepara anche il Dpcm da approvare per il 10 agosto, le ultime ore sono state piuttosto convulse per il braccio di ferro con i sindacati e all’interno delle forze di maggioranza per raggiungere una quadra sul blocco dei licenziamenti da prorogare: alla fine, secondo le fonti dell’Adnkronos, il no alla possibilità di licenziare verrà riproposto fino al 31 dicembre ma solo per le aziende che accedono alla Cig – riproposta per 18 settimane – oppure se usufruiscono in alternativa alle decontribuzioni al 100% da settembre a dicembre per il rientro dei lavoratori. La mediazione del Governo fissa l’asticella al 15 novembre, quando infatti scadrà la copertura delle 18 settimane di cig o decontribuzione cui potranno attingere tutte le aziende proprio per evitare di licenziare. Dopo quel momento, spiega l’Ansa, «il divieto resterà solo per i licenziamenti collettivi, fino a fine dicembre, e per le aziende che continuino a godere della cassa Covid o degli sgravi».

CDM OGGI: SCONTRO SUL BONUS RISTORANTI

Resta invece lo scontro accesissimo sul bonus consumi richiesto da parte della maggioranza – in maniera trasversale – a corredo del Decreto Agosto: «No a un decreto morfina», attaccano il M5s Buffagni e la Pd Alessia Morani. Nell’intesa raggiunta ieri infatti vi sarebbe un bonus ristorante da settembre a dicembre con rimborso del 20% della spesa sostenuta se pagata con carta o bancomat. Il corso è di 1 miliardo di euro ma nel pre-CdM di oggi si discuterà e non poco su due punti diversi: in primis, il rimborso arriverebbe direttamente sul conto corrente ma alcuni invece chiedono che lo sconto possa assestarsi iscrivendosi ad una App ad hoc. In secondo luogo, tema più delicato, diversi membri del Governo chiedono che questo bonus possa estendersi anche ad altri settori come abbigliamento e calzature ma per il momento non vi sarebbe l’accordo del Mef.

TUTTE LE ALTRE MISURE

In arrivo con il Dl Agosto anche lo stop dei mutui per Regioni e provincie, fondi ulteriori per gli enti locali (ma i Comuni chiedono 500 milioni di euro in più e minacciano lo scontro), 1,3 miliardi di euro per la scuola e le assunzioni, fondo di garanzia per Pmi, bonus stagionali turismo-spettacolo-terme, rifinanziamento di 500 milioni di euro per il bonus auto. Passa il pacchetto diminuzione scudo fiscale per il Sud, voluto dal Ministro dem Provenzano (30% di sgravi da ottobre sui contributi per le aziende che operino al sud) mentre Italia Viva avrebbe ottenuto le misure del rinvio a novembre delle tasse per lavoratori autonomi, Isa e forfettari, anche se i renziani attendono il testo in Consiglio dei Ministri per dare il loro assenso finale.



