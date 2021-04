Cdm oggi sul Recovery Plan/ Bozza Pnrr 221,5mld: riforme, missioni e nodo governance

Arriva oggi in Consiglio dei Ministri la bozza definitiva e bollata del nuovo Recovery Plan: il Governo Draghi si appresta a discutere e confrontarsi un’ultima volta prima dell’invio alle Camere del testo per l’informativa di lunedì e martedì del Premier Mario Draghi. Come ribadito ieri nell’ultimo pre-Consiglio tenutosi a Palazzo Chigi, non ci sarà oggi in Cdm (manca ancora la convocazione, avverrà probabilmente nel pomeriggio la riunione) un voto finale sulla bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ma arriverà solo una volta che Draghi lo avrà presentato in Parlamento. Diversi ancora i “nodi” da sciogliere prima della stesura definitiva, a cominciare dal “Superbonus”, il Cashback e la governance del piano da 221,5 miliardi di euro tra fondi Next Generation Eu (191,5 miliardi) e Fondo complementare al Pnrr (30mld).

SUPERBONUS

Nelle tabelle in circolazione i fondi a disposizione sono solo 18 miliardi: 10,26 già stanziati e 8,25 di risorse del fondo extra Recovery, dote però ritenuta non sufficiente per prorogare la misura al 2023. Al momento infatti il procedimento per consentire ristrutturazioni in ambito privato e non con notevole agevolazione fiscale è approvato fino al 30 giugno 2022 per le singole case e al 31 dicembre 2022 per i lavori riguardanti gli edifici condominiali. Il M5s assieme a Confindustria spinge per allungare la detrazione del 110% anche per tutto il 2023, ma al momento il MEF non lo avrebbe inserito come ulteriore copertura.

CASHBACK

Il Pnrr del Governo Conte includeva anche le misure di Cashless, tra cui il Cashback valevole fino alla fine del 2021, ma la nuova versione dell’esecutivo Draghi lo avrebbe tolto dal piano principale (anche dopo le contestazioni della Commissione Ue). Come riporta l’Huffington Post, «Il programma resta quindi attivo anche se il Governo sta valutando di introdurre alcuni correttivi sui micropagamenti che vengono utilizzati in modo improprio per entrare nella fascia dei primi 100mila e accedere così al super cashback da 1.500 euro».

GOVERNANCE

Discussioni anche qui su chi dovrà gestire, controllare ed effettuare le spese dei fondi in arrivo dal Recovery Fund europeo: il monitoraggio e la rendicontazione nella bozza del Pnrr sono affidate al MEF del Ministro Daniele Franco. Da lì passeranno tutte le comunicazioni con la Commissione Europea mentre sull’attuazione saranno i Ministeri e gli enti locali a realizzare gli investimenti e le riforme entro i tempi concordati, gestendo anche i soldi in modo efficace sotto l’egida della governance del Ministero di Economia e Finanza.

RECOVERY PLAN, COSA CONTIENE LA BOZZA

La bozza del Recovery Plan italiano che sbarca oggi in Cdm per un confronto preliminare vede per l’appunto 221,5 miliardi di euro come piatto globale di spesa, suddivisi in 6 missioni principali: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, con 42,5 miliardi; rivoluzione verde e transizione ecologica con 57 miliardi; infrastrutture per la mobilità sostenibile con 25,3 mld; istruzione e ricerca con 31,9 mld; inclusione e coesione con 19,1 mld; salute con 15,6 mld. I 30 miliardi del Fondo complementare (progetti extra finanziati da deficit e dunque non direttamente dal Recovery Fund per regole strette dell’Unione Europea) saranno invece così distribuiti: 12 miliardi alla missione “green” (di cui 8,25 al Superbonus), 6,13 per digitale e mobilità (banda larga, 5G da 1,4 mld e sistema controllo ponti, tunnel, viadotti da 1,15 mld), 3,25 miliardi andrebbero a progetti legati alla missione “Inclusione e Coesione” e 2,89 alla sanità. 6 missioni totali, 16 componenti per il Recovery Plan, 5 possibili riforme da accompagnare, con 135 investimenti specifici e 39 assi su cui sviluppare gli interventi: 2 riforme strutturali riguarderanno la Pubblica Amministrazione e la Giustizia, accompagnate però da altre 3 riforme “abilitanti” citate nella bozza Pnrr: semplificazioni, fisco, concorrenza.

GOVERNO DRAGHI, TUTTE LE PROSSIME TAPPE DEL PNRR

Il tempo stringe con la presentazione del Recovery Plan fissata per il 30 aprile che il Governo Draghi – ha ribadito ancora ieri nella riunione con i capidelegazione – vuole rispettare in pieno. Non ci sarà oggi un voto finale sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, bensì un ultimo confronto con i Ministri sul testo per provare ad eliminare tutti gli ultimi nodi. Lunedì 26 aprile il Presidente del Consiglio sarà alla Camera, martedì 27 aprile al Senato per le comunicazioni sul Pnrr in vista dell’invio a Bruxelles: tra martedì sera e mercoledì verrà convocato un nuovo Consiglio dei Ministri dove avverrà a quel punto il voto finale sul Recovery Plan e così il pieno rispetto della scadenza europea per l’inizio del testo definitivo. Come ha ribadito ieri il Premier Draghi intervento al Leaders Summit on Climate – evento organizzato dalla Presidenza Biden sull’emergenza climatica – «Dobbiamo cambiare il modo di lavorare e dobbiamo farlo rapidamente. Il Piano per la Ripresa dalla pandemia ci offre un’opportunità unica, quella di trasformare le nostre economie e realizzare un’economia più verde e inclusiva. Il nostro obiettivo è sostenere la transizione sostenibile in Europa e fare in modo che l’Ue raggiunga la neutralità climatica per il 2050».

