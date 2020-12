Cdm oggi, verso nuovo decreto Natale e Dpcm/ Lockdown zona rossa: misure e divieti

È stato convocato per le ore 18 l’85esimo Consiglio dei Ministri del Governo Conte-2, atteso da giorni per varare finalmente le nuove misure anti-Covid per Natale, Capodanno ed Epifania: dopo la duplice produzione Decreto Natale-Dpcm dello scorso 3 dicembre si pensava che le regole sulle festività fossero già state fissate ma un “dietrofront” dello scorso weekend e una settimana passata a confrontarsi-scontrarsi all’interno del Governo, si valuta ora con forza un irrigidimento delle restrizioni e un’Italia che ritorni in lockdown quasi come in primavera. Dopo numerosi vertici con i capidelegazione e nel pieno di una complicata verifica di Governo (l’ultima ieri nel vertice “lampo” tra Conte e Renzi a Palazzo Chigi), finalmente ieri è stato convocato il Cdm in realtà con ordine al giorno al momento ancora senza includere la voce “Decreto con misure anti-Covid”. Il motivo è presto detto, sono ancora in corso le interlocuzioni tra Governo, Regioni e Cts per formulare la bozza da portare in Cdm: visto però il grande flusso di agenda politica prevista per questo venerdì (vertice Governo, Conferenza Stato-Regioni, cabina anti-Covid) è anche probabile che la firma ultima del Dpcm possa slittare a domani, con invece il varo del decreto “cornice” (che dia poteri specifici al nuovo Dpcm) con pochi articoli che rinnovino ulteriormente le misure e i divieti per la fascia 24 gennaio-6 gennaio. Anche per questi continui ritardi, è stato inviato ieri al Premier un documento siglato da tutti i Governatori della Lega assieme al leader Matteo Salvini: «Ribadiamo la necessità che ci sia l’indispensabile copertura finanziaria per garantire i risarcimenti totali a tutte le categorie che potranno essere colpite dalle misure di restringimento decise dal governo»

CDM OGGI, L’ORDINE DEL GIORNO

Le due ipotesi in campo restano al momento: Italia in zona rossa “a tratti”, ovvero solo nei festivi e prefestivi (24-25-26-27-31 dicembre, 1-2-3-6 gennaio) con 28-29-30 dicembre in zona arancione nazionale; in secondo luogo, la linea più dura lanciata dai Ministri Boccia, Speranza e Franceschini ovvero lockdown totale dalla vigilia di Natale fino all’Epifania. La mediazione tra Conte, Italia Viva e M5s starebbe portando la linea lockdown verso una “mitigazione” che limiti comunque le libertà dei cittadini ma per “soli” 8 giorni nelle festività natalizie: il problema restano come sempre i ristori ed è su quello che stanno discutendo da giorni i Ministri, oltre ai nodi deroghe, spostamenti e regole cenoni. Con la zona rossa infatti rimarranno chiusi negozi, bar e ristoranti e sarà impossibile uscire di casa se non per “comprovate esigenze”: questo evidentemente darà una mazzata ulteriore ad un’economia già in crisi da un anno per via dei precedenti lockdown e della costante pandemia Covid-19, per questo motivo Conte e Italia Viva vorrebbero tentare una “via più morbida” per non stravolgere a livello economico il Paese pur mantenendo la protezione sanitaria. Il dibattito non è semplice e così da giorni ancora manca una firma finale sul decreto, quella stessa che potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri oggi qualora si trovi una “quadra” nell’ultima riunione con i capidelegazione. Nell’attesa che i cittadini sappiano con chiarezza quali regole saranno approntate nei prossimi giorni, l’ordine del giorno ufficiale vede per il Cdm di oggi: «DECRETO LEGISLATIVO: Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell’articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51 – ESAME DEFINITIVO – (PRESIDENZA – RAPPORTI CON IL PARLAMENTO – INTERNO); LEGGI REGIONALI, Esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali; PROVVEDIMENTI A NORMA DELL’ARTICOLO 143 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI». Al Cdm parteciperanno anche le Ministre di Italia Viva dopo la semi-crisi aperta negli scorsi giorni e dopo che ancora oggi Renzi al Corriere, commentando il vertice di ieri con Conte, ha spiegato «noi chiediamo una svolta, ora sta al Premier dare risposte».



