ROMA, 1 dicembre 2025 – La CDP Cyber Challenge 2025 si è conclusa con grande partecipazione e un messaggio chiaro per l’intero ecosistema della cybersecurity italiana. Sessanta giovani talenti si sono sfidati il 27 novembre in una complessa prova di difesa informatica al Centro Congressi Roma Eventi, confermando il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti come uno dei principali promotori nazionali di cultura cyber e sviluppo di competenze avanzate. A imporsi è stato il team “AlzatiSubito”, formato da tre membri del Team Italy che ha rappresentato il Paese all’European Cybersecurity Challenge di Varsavia, evidenziando il livello tecnico raggiunto dai partecipanti.

L’evento si è aperto con un videomessaggio dell’Amministratore Delegato di CDP, Dario Scannapieco, che ha richiamato l’esigenza di investire sui giovani offrendo opportunità concrete per trasformare la conoscenza teorica in competenze operative. Un messaggio rafforzato dall’intervento della Direttrice Generale di Fondazione CDP, Francesca Sofia, che ha evidenziato come l’accesso a una formazione qualificata sia fondamentale per creare lavoro dignitoso e nuove prospettive professionali.

Il tema della collaborazione – oggi uno dei pilastri della sicurezza digitale – è stato al centro dell’intervento introduttivo di Nicola Vanin, Responsabile Corporate Security e Chief Information Security Officer di CDP. Vanin ha sottolineato la necessità strategica di “fare sistema” a livello nazionale e internazionale per affrontare minacce senza confini e sempre più sofisticate, che richiedono risposte integrate tra istituzioni, imprese e mondo della ricerca. Un messaggio che si inserisce nel quadro evolutivo della resilienza digitale europea.

Patrocinata dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, da Women4Cyber Italy e dal Competence Center Cyber 4.0, l’edizione 2025 ha visto alternarsi interventi di primo piano. Luca Nicoletti dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Mariapia Mastroddi e Alberto Tavani di CDP e Paolo Dal Checco di Forenser hanno arricchito il dibattito. In particolare, Dal Checco ha richiamato i giovani alla responsabilità etica, ricordando che la cybersecurity non richiede solo competenze tecniche, ma anche integrità, metodo e consapevolezza dell’impatto delle proprie azioni sulla sicurezza collettiva.

Al centro della sfida si è trovata “The Great Heist”, una simulazione avanzata di difesa da un attacco informatico ai danni di un’istituzione finanziaria europea. A differenza delle competizioni orientate all’attacco, la CDP Cyber Challenge è una delle poche competizioni italiane di tipo Capture The Flag interamente dedicate al Blue Team. I partecipanti hanno dovuto dimostrare come si individua un’anomalia, come si risponde a un incidente, come si stimano i danni e come si comunica in modo chiaro e sintetico a un management non tecnico. Le squadre hanno lavorato in condizioni di stress operativo simili a quelle delle infrastrutture critiche, sviluppando capacità di collaborazione, documentazione, analisi e comunicazione, competenze oggi essenziali per chi opera nel settore della sicurezza digitale.

Una parte significativa dell’edizione è stata dedicata alla partecipazione femminile. Women4Cyber ha voluto riconoscere l’impegno delle giovani presenti, sottolineando quanto il settore continui a registrare un divario di genere che va colmato con percorsi dedicati e maggiore visibilità. Il segnale culturale è stato ulteriormente rafforzato dalla presenza di uno staff organizzativo quasi interamente al femminile, con figure di rilievo come Gaetana Marrone, Responsabile della Governance della Cybersicurezza del Gruppo CDP.

La CDP Cyber Challenge 2025 si conferma così non solo come una competizione, ma come un vero laboratorio nazionale di formazione avanzata. L’iniziativa avvicina i giovani alle dinamiche reali della difesa digitale e contribuisce a rafforzare la filiera delle competenze su cui si baserà la sicurezza del Paese. L’investimento sulle nuove generazioni, unito alla capacità di creare connessioni tra istituzioni, imprese e ricerca, rappresenta oggi la strategia più efficace per garantire all’Italia una postura di sicurezza adeguata alle minacce digitali contemporanee.