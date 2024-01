Cdp: “ok a nuove operazioni per 2,3 miliardi”/ Fabio Barchiesi nel cda di Aspi

CASSA DEPOSITI E PRESITI ANNUNCIA OPERAZIONI PER 2,3 MILIARDI DI EURO

Da Cassa Depositi e Prestiti è giunto oggi il via libera a 2,3 miliardi di nuove operazioni: nel cda presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’ad Cdp Dario Scannapieco, è stato deliberato nuovi interventi a favore di infrastrutture e imprese, con attenzione particolare «alla mobilità sostenibile e alla riduzione dell’impatto ambientale». Al Sisma Italia centrale si confermano i 700 milioni previsti dalla Legge di Bilancio 2024 mentre tra le diverse nomine nel gruppo, si segnala Fabio Barchiesi verso il cda di Aspi, Carro in Open Fiber.

Entrando nelle pieghe delle diverse decisioni poste da Cassa Depositi e Prestiti, sono 2,3 miliardi di euro le nuove risorse finanziate per i progetti infrastrutturali e per le imprese di ogni dimensione: le operazioni approvate dal cda oggi 31 gennaio 2024 vedono la costituzione di un plafond da 700 milioni per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dall’alluvione di maggio dello scorso anno. L’operazione rientra nell’ambito del processo avviato per l’effettiva l’attivazione di finanziamenti a favore di famiglie e imprese nelle aree danneggiate nel 2023. Approvati poi diverse altri interventi con alto impatto socio-economico per la realizzazione di opere destinate al miglioramento di trasporti e viabilità: nel cda odierno, la SpA controllata dal Ministero dell’Economia ha deciso ulteriori interventi dedicati «all’efficientamento energetico, alla digitalizzazione del sistema infrastrutturale del Paese e a favore di grandi, medie e piccole imprese».

FABIO BARCHIESI NEL CDA DI ASPI: ECCO CHI È

Cdp si è concentrata poi sulla galassia di società controllate o partecipate, tra cui la novità principale riguarda Autostrade per l’Italia (Aspi) dopo che in mattinata era giunta notizia delle dimissioni di Roberta Battaglia dalla carica di consigliere e componente del comitato grandi opere, ruoli che ricopriva proprio in rappresentanza di Cassa Depositi e Prestiti in quanto dirigente di via Goito (dimissioni date per sopraggiunti impegni professionali). Al posto di Battaglia prenderà posto in Aspi e anche nella controllata HRA (Holding reti autostradali) Fabio Barchiesi, 41enne attuale Direttore Sviluppo Sviluppo e Governance di CDP equity e Responsabile Monitoraggio, implementazione del Piano strategico di CDP.

Barchiesi negli ultimi anni – spiega Cdp – è stato impegnato con modalità operative «sulle partite industriali più impegnative del Gruppo Cdp, e sta gestendo numerose iniziative e di sviluppo di nuovi strumenti ed attività»; un impegno particolare riguarda poi lo sviluppo delle grandi infrastrutture del Paese, «nell’ambito dell’impegno del gruppo nella transizione green e anche per quanto riguarda possibili operazioni straordinarie future o aggregazioni strategiche». In Open Fiber subentrerà a Battaglia Manuela Carra, Responsabile Finance di CDP.











