Cdu: “la guerra va portata in Russia”/ Germania pressa Scholz: “escalation per evitare la vittoria di Putin”

“LA GERMANIA MUOVA GUERRA ALLA RUSSIA”: L’ANALISI DEGLI ESPERTI CDU IN DIFESA DELL’UCRAINA

Secondo un ex colonnello tedesco, tra le figure più in vista degli esperti nella Cdu che fu di Angela Merkel, per finire il conflitto in Ucraina serve portare la guerra direttamente “in casa” di Vladimir Putin: «La guerra deve essere portata contro la Russia», attacca Roderich Kiesewetter, esperto di difesa dei Cristiano Democratici tedeschi, intervistato da Deutsche Welle. L’ex militare ritiene questo l’unico modo per sconfiggere il Cremlino e salvare non solo l’Ucraina ma l’intero mondo occidentale da una guerra ancora più ampia.

Secondo Kiesewetter, le strutture militari e i quartier generali russi devono essere distrutti definitivamente: «Dobbiamo fare tutto il possibile per mettere l’Ucraina in condizione di distruggere non solo le raffinerie di petrolio in Russia, ma i ministeri, i posti di comando, le postazioni militari». Allo stesso tempo, l’esperto di difesa della Cdu ritiene che sia ormai necessario fornire all’Ucraina più sistemi di difesa aerea di fronte agli attacchi a edifici residenziali, scuole o ospedali, ovvero quanto sta avvenendo in questo inizio 2024 di guerra tutt’altro che finita nell’est Europa. In qualità di vicepresidente della commissione parlamentare di controllo del Bundestag, Kieswetter è anche responsabile della collaborazione con i servizi segreti e da quel ruolo “giustifica” il suo appello all’intero parlamento tedesco con l’impatto che una simile decisione potrebbe avere sul popolo russo. «È tempo che il popolo russo capisca che ha un dittatore che sta sacrificando il futuro della Russia, che sta sacrificando il futuro della gioventù russa, comprese le minoranze etniche».

“PUTIN STA PORTANDO LA GUERRA NEL MONDO”: L’APPELLO DI KIESWETTER

Il Cremlino, secondo ancora l’analista Cdu, «sta fondamentalmente portando la guerra nel mondo. Milioni di ucraini lascerebbero il Paese, metterebbero in pericolo la coesione degli Stati europei – allo stesso tempo, questo sarebbe il segnale che l’Occidente non è in grado di fermare un dittatore come Putin». Nella lunga analisi fatta da Kieswetter alla Deutsche Welle, la guerra contro la Russia deve essere mossa anche se è ben conscio che l’uso di armi Nato contro Mosca potrebbero scatenare una vasta escalation.

«Scholz deve ottenere da Biden il via libera per la consegna dei missili cruise», aggiunge l’analista che vede nella possibile ascesa di Trump alla Casa Bianca un possibile detto “catastrofe” con lo stop degli aiuti Usa a Kiev e la conseguente “mano libera” che avrebbe a quel punto Putin. In questo scenario, senza più gli aiuti americani, la Russia muoverebbe guerra contro l’Europa: serve quindi l’ingresso immediato dell’Ucraina nella Nato e nell’Unione Europea così da «difendere attaccando» il prima possibile nei confini russi.











