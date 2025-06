C'è un accordo sul fronte Osimhen per il Napoli: le richieste del giocatore e della società

La questione Osimhen in casa Napoli è ad una svolta: il futuro del bomber nigeriano sembra ormai chiaro.

Il Napoli non vuole rivivere per una seconda volta la querelle Osimhen: niente tira e molla con il procuratore dell’attaccante nigeriano, malgrado il valore – indiscutibile – di uno dei grandi artefici dello scudetto spallettiano. Ma oggi c’è un altro Napoli e soprattutto, un Antonio Conte che ha già fatto chiaramente sapere che l’attaccante non potrebbe rientrare nei suoi piani.

Dunque, quale sarà il futuro di Osimhen? Nelle scorse settimane il bomber sembrava destinato all’Arabia, con un super contratto. Poi la svolta: l’agente dell’ex numero 9 del Napoli ha rivelato che il suo assistito vorrebbe una big europea.

Napoli, svolta Osimhen: c’è l’accordo

Il Galatasaray vuole che Osimhen rimanga in Turchia: il bomber – grande protagonista della cavalcata al titolo – è al centro del progetto del club di Istanbul ma l’attaccante sta tergiversando. Come ha spiegato il Vice Presidente del Galatasaray, Abdullah Kavucku: “Ci fa aspettare. Il nostro tempo sta per finire. Gli abbiamo offerto cifre migliori di quelle europee”.

Il club turco vuole una risposta in tempi brevi: “Sei la nostra priorità in attacco. Devi prendere una decisione il prima possibile, così possiamo vedere la strada da seguire. Se la questione si trascina, il Galatasaray ne risentirà. Dopo le vostre vacanze, venite al tavolo e parliamone. Definiamo il trasferimento, positivo o negativo che sia”.

Il Napoli vede di buon occhio un accordo con il club turco: in primis perché verrebbe pagata la cifra richiesta da De Laurentiis senza lunghe trattative; in secondo luogo perché dietro a questo tentennamento ci sarebbe la Juventus. Il club bianconero, infatti, avrebbe individuato nel bomber nigeriano la prima scelta in caso di cessione (sempre più probabile, verso il Milan di Allegri) di Dusan Vlahovic.

Sembrerebbe lontano invece un accordo con il PSG, un tempo di certo interessato a Osimhen. La vittoria della Champions League ha cambiato i piani di Enrique e l’attaccante nigeriano potrebbe non tornare utile negli schemi del mister spagnolo. Chiuse invece le piste che portano alla Premier, con l’Arsenal che ha virato su altri obiettivi. Ad ogni modo Osimhen sarà chiamato a scegliere molto presto e De Laurentiis non farà sconti a nessuno.