La Juventus entra prepotentemente nella cosa al bomber dello Sporting Gyokeres: pronta la maxi offerta.

La Juventus si è fiondata sul bomber dello Sporting Gyokeres, oggetto dei desideri di mezza Europa. Pronta una cifra monstre per superare la concorrenza inglese.

La Juventus è partita alla volta degli Stati Uniti per il Mondiale per Club e, nel mentre, a Torino la società lavora per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione che, i bianconeri, vogliano vivere da protagonisti.

Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica/ Streaming video tv: 7^ tappa intrigante (oggi 21 giugno)

Tudor ha richiesto espressamente calciatori in grado di far fare alla squadra il salto di qualità per tornare a competere per lo scudetto da una parte e arrivare sino in fondo alla Champions League.

Juventus, obiettivo Gyokeres

Oggetto dei desideri di mezza Europa, Viktor Gyokeres è il prototipo del nuovo numero 9: potenza e velocità, fiuto del gol e capacità di sacrificio per la squadra. Il centravanti dello Sporting Lisbona sembrava già a gennaio ad un passo dal Manchester United, richiesto dal suo dal suo ex allenatore Rúben Amorim ma la squadra portoghese, all’ultimo minuto, decise di non privarsi del suo bomber nel mezzo della stagione.

Diretta MotoGp/ Streaming qualifiche video GP Italia 2025 Mugello: Q1, Bastianini escluso! (sabato 21 giugno)

Classe ’98, nazionale svedese, Gyokeres ha portato lo Sporting alla conquista dello scudetto con 39 gol in 33 partite. Difficile, se non impossibile, tenerlo per un’altra stagione ma il club portoghese non farà sconti a nessuno: serviranno 70 milioni di euro. La punta sarebbe perfetta per la nuova Juventus targata Tudor ma molto, chiaramente, dipenderà dal destino di Vlahovic, oltre che dalla concorrenza agguerrita dei club europei, in particolar mondo della Premier. Ma andiamo con ordine.

La principale concorrente per Gyokeres si è improvvisamente ritirata dall’asta, puntando forte su Benjamin Sesko: il mister dei Gunners, Mikel Arteta ha chiesto alla società di prendere a tutti costi il centravanti sloveno, autore di una grande stagione a Lipsia con 21 gol e 6 assist in Bundesliga. Classe ’93, Sesko – secondo Arteta – sarebbe più funzionale al suo schema: al club tedesco andrà una cifra tra gli 80 e gli 85 milioni di euro. Ed ecco che in casa Juventus si accesa la speranza, ma attenzione.

Diretta Formula E/ Dan Ticktum ha vinto l'ePrix Giacarta 2025, Mortara è secondo! (oggi 21 giugno)

Secondo i rumors provenienti dalla Premier, infatti, sarebbe prematuro esultare, dal momento che il Manchester United potrebbe tornare prepotentemente in corsa ma, a far pendere la bilancia sui bianconeri, sarebbe la volontà di giocare la Champions League, possibilità che potrebbe offrirgli la Juve e non i Red Devils. Data la cifra notevole – e la possibilità concreta di un’asta al rialzo – la cessione di Vlahovic (corteggiato dal Milan, dove ritroverebbe Allegri) – potrebbe non bastare. Ecco che potrebbe tornare in Premier anche Douglas Luiz, che non ha certo brillato nell’ultima stagione a Torino. Se dovesse saltare l’ipotesi Gyokeres, e dopo la cessione di Vlahovic, allora la Juve virerebbe con decisione su Viktor Osimhen, desideroso di tornare in Italia dopo l’esperienza al Galatasaray.