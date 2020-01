C’è posta per te 2020, 1a puntata/ Diretta e ospiti: Johnny Depp e Luca Argentero

Sabato 11 gennaio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con C’è posta per te, lo storico programma di Maria De Filippi che, quest’anno, festeggia il ventesimo anniversario. La prima puntata dello show che, stagione dopo stagione, pur non cambiando mai, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi, fu trasmessa il 12 gennaio del 2000. In questi anni, Maria De Filippi ha regalato tantissime emozioni al proprio pubblico che, anche in questa nuova stagione, verseranno lacrime di fronte a storie struggenti. Non mancheranno, tuttavia, le storie divertenti e le sorprese degli ospiti. In questi anni sono stati tantissimi gli attori, i cantanti e i personaggi del mondo dello sport e della televisione che hanno regalato un sorriso ai protagonisti delle varie storie. Quest’anno, però, Maria De Filippi ha superato le aspettative di tutti riuscendo a portare nel proprio show un nome top di Hollywood. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING

Gli ospiti della prima puntata di C’è posta per te

Due attori saranno gli ospiti della prima puntata di C’è posta per te. Il primo nome che ha già scatenato l’entusiasmo del popolo del web è quello di Johnny Depp. L’attore di Hollywood entrerà nello studio dello show del sabato sera di canale 5 con tutto il suo fascino per fare una sorpresa indimenticabile ad una fan. Con un abito elegante, gli occhiali e i suoi immancabili orecchini e anelli, Johnny Depp sarà accolto dalla standing ovation. L’attore ringrazierà tutto il pubblico presente in studio per poi rispondere ad alcune domande di Maria De Filippi prima di diventare il regalo del protagonista della storia. Il secondo ospite del primo appuntamento sarà, invece, l’attore Luca Argentero che, per la prima volta, si presenterà in uno studio televisivo con la fidanzata Cristina Marino.

Le storie della prima puntata di C’è posta per te

Quali saranno le storie della prima puntata di C’è posta per te? Al centro delle storie ci sarò l’amore. Un uomo cercherà di salvare il suo rapporto con la fidanzata mandano la posta a quest’ultima e alla suocera. “Tu hai sempre saputo tutta la verità. Stai mentendo anche adesso non dicendo a tua mamma che ci siamo sentiti in questo periodo. Ad una tua amica hai detto che mi amavi ancora. Non mentire perché sai benissimo cosa abbiamo fatto quella sera quando siamo usciti, guarda c’è anche la tua amica”, dirà il mittente della posta prima dell’ingresso in studio dell’amica in questione. Come finirà la storia? I due innamorati torneranno insieme? Ci sarà, poi, la storia di due genitori che cercheranno di ricucire il rapporto con il figlio. “Puoi perdonare una persona se nella tua testa hai ricordi belli, io non ho ricordi belli dei miei genitori”, saranno le parole del figlio. Maria De Filippi riuscirà a ricucire lo strappo di questa famiglia?



