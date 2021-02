C’è posta per te 2021/ Diretta e storie: Paolo Bonolis e Federica Pellegrini ospiti

Anticipazione C’è posta per te sesta puntata 13 febbraio 2021

Sabato 13 febbraio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con C’è posta per te. Maria De Filippi conduce la sesta puntata dello show più amato del sabato sera dagli italiani che, anche la settimana scorsa, ha incollato davanti ai teleschermi 6.132.000 telespettatori con uno share del 29,17% vincendo la gara degli ascolti con l’ultima puntata di Affari tuoi viva gli sposi condotta da Carlo Conti che ha collezionato 4.125.000 telespettatori e lo share del 15,77%. Questa sera, Maria De Filippi sfiderà Parlami d’amore, il programma di Raiuno dedicato alle canzoni d’amore condotto da Veronica Pivetti e Paolo Conticini. C’è posta per te, tuttavia, è pronto a vincere un’altra sfida con una serata ricca di storie, emozioni, ospiti e sorprese.

Quali saranno le storie raccontate a C’è posta per te?

Tante storie saranno le protagoniste della sesta puntata di C’è posta per te. Maria De Filippi racconterà le storie vere delle persone che hanno chiesto l’aiuto della sua redazione per recuperare salvare una storia d’amore o per recuperare un rapporto. Nella scorsa puntata, ha fatto molto discutere la storia di Stephanie che ha chiesto perdono, ottenendolo, al marito Luca dopo averlo tradito e alla sua famiglia. Ha emozionato e commosso, invece, la storia di Giovanna che ha cercato il padre Luigi dopo non aver avuto alcun rapporto con lui per trent’anni. Quali storie, invece, saranno raccontate questa sera? Non mancheranno amori interrotti e rapporti tra genitori e figli messi a dura prova da scente non condivise da tutti.

C’è posta per te: gli ospiti della serata. Federica Pellegrini la star

Chi saranno gli ospiti della sesta puntata di C’è posta per te? Dopo Ciro Immobile e la moglie Jessica che hanno regalato un momento speciale ad Elena che ha perso il marito Fabrizio e che sta crescendo da sola le sue bambine e a cui la mamma, il fratello e la sorella regalato una sorpresa per strapparle un sorriso, un’altra sportiva sarà presente nello studio dello show serale di Maria De Filippi. Protagonista di una delle due sorprese della serata sarà la regina del nuoto italiano ovvero Federica Pellegrini. Il secondo ospite della serata, invece, sarà Paolo Bonolis che sta per tornare in tv con la nuova stagione di Avanti un altro.



