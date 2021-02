C’è posta per te 2021/ Storie e ospiti 6 febbraio: Claudio Amendola e Ciro Immobile

C’è posta per te: storie e anticipazioni 6 febbraio

Sabato 6 febbraio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con C’è posta per te. Quella in onda questa sera è la quinta puntata dell’edizione 2021 dello show del sabato più amato dal pubblico. Anche la scorsa puntata, nonostante la concorrenza di Affari tuoi Viva gli sposi, ha incollato davanti ai teleschermi 6.469.000 spettatori pari al 29.9% di share vincendo la sfida degli ascolti. La quinta puntata dello storico show di Maria De Filippi, esattamente come quelle precedenti, sarà ricca di storie e di ospiti. Anche questa sera, la conduttrice regalerà grandi emozioni ai telespettatori che si appassioneranno alle storie delle famiglie, ma anche a quelle di amori interrotti. Come sempre, non mancheranno anche le sorprese, ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa accadrà.

Le storie di C’è posta per te

Sono tante le storie della quinta puntata di C’è posta per te in onda questa sera e che emozioneranno i telespettatori di canale 5. Maria De Filippi cercherà di aiutare genitori che cercano di ritrovare un figlio con cui non parlano da tempo, ma anche figli desiderosi di riavere un rapporto con un genitore. Tra le tante storie, quelle più amate dal pubblico, sono sicuramente quelle di amori interrotti e che grazie all’aiuto di Maria De Filippi ottengono una seconda possibilità. Sin dalla prima puntata, inoltre, hanno strappato un sorriso i racconti di signori e signore di età matura che cercano vecchi amori. Quali storie, dunque, saranno raccontate questa sera? Lo scopriremo nel corso della puntata.

Gli ospiti della puntata 6 febbraio

Dopo Gianni Morandi, Nicolò Zaniolo e la madre Francesca, ospiti della quarta puntata, questa sera altri due personaggi famosi regaleranno un momento magico ai destinatari della sorpresa. Ospiti della quinta puntata saranno l’attore Claudio Amendola e il calciatore della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile. Quest’ultimo sarà accompagnato dalla moglie Jessica Melena da cui ha avuto tre figli Michela, nata nel 2013, Giorgia, nata nel 2015, e Mattia, nato nel 2019. Sia Amendola che Immobile saranno i regali per due persone speciali.



