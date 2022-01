C’È POSTA PER TE 2022, 2A PUNTATA/ Diretta e storie: scontro tra padre e figlia…

C’è posta per te 2022, anticipazioni seconda puntata

La seconda puntata di C’è posta per te 2022 avrà tra le sue storie quella di un padre e una figlia. Le anticipazioni svelate sulla pagina Instagram ci regalano un breve filmato che mostra un padre e una figlia separati dalla busta di C’è posta. Il motivo, a quanto pare, è il fatto che la ragazza sia rimasta incinta prima del matrimonio. L’uomo, musulmano, dichiara di non poter perdonare l’evento perché ci sono “tradizioni e costumi da rispettare”.

Maria De Filippi però svela di aver letto il Corano proprio la sera prima di questa puntata per informarsi su cosa accadrebbe ad una donna che rimane incinta prima del matrimonio. Riuscirà a convincere l’uomo a smuoversi dalla sua decisione e a riaccogliere sua figlia in famiglia? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Gli ospiti della nuova puntata

Seconda puntata di C’è posta per te 2022 questa sera, 16 gennaio, su Canale 5. Maria De Filippi regala al pubblico una nuova serata di grandi emozioni e, soprattutto, di illustri ospiti, a partire dai suoi compagni d’avventura di Tu Sì Que Vales. In studio fa infatti il suo ingresso la giuria al completo del programma – Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari – che saranno la sorpresa in una delle storie raccontate dalla conduttrice.

Non saranno gli unici ospiti di questa puntata perché Maria ha invitato in studio anche l’amatissimo attore turco Can Yaman che renderà felice una delle sue tantissime fan. A recapitare gli inviti a coloro che saranno poi i protagonisti della puntata di C’è Posta per Te quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Chiara Carcano.

Quali saranno le storie della seconda puntata di C’è posta per te 2022?

Acconto alle toccanti storie di sorprese, impreziosite dalla presenza di volti noti, Maria De Filippi racconterà anche storie meno toccanti, fatte di drammi da risolvere. Il pubblico attende con ansia la storia di un nuovo tradimento, dopo il successo e l’attenzione suscitata la scorsa settimana dalle vicende di Alessia Quarto. A C’è posta per te potrebbe essere la richiesta di una madre o di un padre di riappacificarsi con i proprio figli o di ritrovarli dopo una lunga assenza nella loro vita. Sul divanetto di Maria De Filippi potremmo assistere questa sera a scontri familiari e chissà che non arrivi il momento della storia di un amore del passato, magari ritrovato proprio grazie alla redazione di C’è posta per te.

