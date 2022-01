C’è posta per te 2022, 3a puntata/ Diretta e storie: Argentero e Baggio ospiti

C’ posta per te 2022, anticipazioni e ospiti terza puntata

Oggi, sabato 22 gennaio, torna su Canale 5 l’attesissimo show di Maria De Filippi: C’è Posta per Te. Nuove ed emozionanti storie terranno ancora una volta incollati allo schermo gli affezionati telespettatori del sabato sera, pronti ad accogliere anche nuovi ospiti. Per questa terza puntata Maria De Filippi è pronta a fare due grandissime sorprese attraverso due illustri ospiti: il primo è l’attore, tornato su Rai 1 con la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, Luca Argentero; il secondo è invece un grande campione di calcio, Roberto Baggio.

Saranno loro la sorpresa che arriverà per due protagonisti al culmine di storie che toccheranno il cuore del pubblico in studio e a casa per coraggio e amore. Tra la prima e l’ultima storia raccontata da Maria De Filippi e impreziosita dai due ospiti, ci sarà però tempo anche per altre storie divertenti o di scontri familiari.

Le storie della terza puntata di C’è posta per te 2022

Nel corso della terza puntata di C’è Posta per te, Maria De Filippi racconterà nuove storie che riguardano rapporti familiari in crisi, matrimoni interrotti ma anche il ritorno di amori di un lontano passato. È quanto accadrà questa sera, come ci anticipano alcune immagini postate sui social ufficiali del programma. Questa sera ci sarà infatti la richiesta di un uomo di ritrovare la donna di cui si è innamorato molti anni prima e il risultato sarà, come sempre, esilarante! Il pubblico di Canale 5 spera tuttavia di assistere anche a diatribe familiari: coppie che si sono lasciate a causa di un tradimento o matrigne colpevoli di aver diviso figli dai padri. Non resta che attendere l’inizio della nuova puntata per scoprire quali saranno le storie protagoniste della serata.

