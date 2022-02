C’è posta per te 2022, 5a puntata/ Diretta e storie: Todaro e Francesca Tocca ospiti

C’è posta per te 2022, anticipazioni puntata 12 febbraio

Oggi, sabato 12 febbraio, torna su Canale 5 l’attesissimo show di Maria De Filippi: C’è Posta per Te. Nuove ed emozionanti storie accompagneranno gli affezionati telespettatori del sabato sera, pronti a commuoversi e a sorridere grazie ai protagonisti di questa sera. Ovviamente non mancheranno ospiti in questo nuovo appuntamento. Maria De Filippi apre infatti le porte dello studio ad una sua grande amica, Luciana Littizzetto. Ma non è tutto perché stasera davanti alla busta ci sarà anche la celebre coppia di ballerini di Amici Francesca Tocca e Raimondo Todaro.

I due ballerini e coniugi saranno la sorpresa che arriverà per i protagonisti al culmine di storie che toccheranno il cuore del pubblico in studio e a casa per coraggio e amore. La Littizzetto, invece, ha come al solito inviato la busta a un’ospite particolare: di chi si tratterà questa volta?

Le storie della quarta puntata di C’è posta per te 2022

Nel corso della nuova puntata di C’è Posta per te, Maria De Filippi racconterà cinque nuove storie che si concentrano su rapporti familiari in crisi, matrimoni interrotti ma anche il ritorno di amori di un lontano passato. Tra la prima e l’ultima storia raccontata da Maria De Filippi e impreziosita dagli ospiti, ci sarà tempo anche per sorridere, magari con qualche ospite un po’ più anziano che cerca il suo primo amore dopo più di 50 anni. Sotto i riflettori potrebbero tornare padri o madri alla ricerca di un figlio perduto a causa di liti familiari o di un passato difficile ma anche amori interrotti a causa di tradimenti.

