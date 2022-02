C’è posta per te 2022, 6a puntata/ Diretta e storie: Pio e Amedeo e Insigne ospiti

C’è posta per te 2022, anticipazioni puntata 19 febbraio

Oggi, sabato 19 febbraio, torna su Canale 5 l’attesissimo show di Maria De Filippi: C’è Posta per Te. Nuove ed emozionanti storie accompagneranno i telespettatori del sabato sera, pronti a commuoversi ma anche a sorridere e immedesimarsi grazie ai protagonisti di questa sera. Come sempre non mancheranno ospiti in questo nuovo appuntamento. Maria De Filippi apre infatti le porte ad un duo che è ormai di casa e che è pronto a mettere a soqquadro lo studio: stiamo parlando di Pio e Amedeo. Il duo comico regalerà dunque al pubblico grosse risate e chissà chi sarà il destinatario della loro posta.

Cristina Garofalo e Maria Finizio, mogli di Pio e Amedeo/ Due matrimoni felici

Pio e Amedeo non saranno gli unici ospiti di questa sesta puntata di C’è posta per te 2022. Maria De Filippi ospita infatti un campione di calcio, attaccante del Napoli e della nazionale italiana: Lorenzo Insigne. Il calciatore sarà la sorpresa per un suo grande fan.

Le storie della quarta puntata di C’è posta per te 2022

Nel corso della nuova puntata di C’è Posta per te, Maria De Filippi racconterà cinque nuove storie che si concentrano su rapporti familiari in crisi, matrimoni interrotti ma anche il ritorno di amori di un lontano passato. Le prime anticipazioni ci svelano che si parlerà di una storia d’amore interrotta a causa di un tradimento. È lui a cercare di ricucire il rapporto con lei dopo averla tradita. Lei deciderà di perdonarlo o chiuderà per sempre la loro relazione? Spazio poi anche a storie divertenti: Maria De Filippi potrebbe infatti tornare ad ospitare qualche anziano alla ricerca di quell’amore di gioventù poi perso da molti anni.

Insigne: "Checco, t'auguro libertà"/ Frase dubbia, Borrelli (Verdi) "Gergo criminale"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

LEGGI ANCHE:

Perchè Pio e Amedeo non ci sono al Capodanno in Musica 2021 di Canale 5/ Il covid non li risparmia..

© RIPRODUZIONE RISERVATA