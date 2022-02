C’è posta per te 2022, 7a puntata/ Diretta e storie: Francesco Totti e Raoul Bova

C’è posta per te 2022, anticipazioni puntata 26 febbraio

Nella prima serata di oggi, sabato 26 febbraio 2022, si rinnova l’appuntamento con C’è posta per te, lo show del sabato sera condotto da Maria De Filippi e che settimana dopo settimana riesce ad intrattenere milioni di telespettatori. La vera forza del programma, la cui formula resta invariata da anni, è proprio caratterizzata dalle storie che diventano le vere protagoniste di ciascuna puntata. Il tutto è come sempre arricchito dalla presenza di ospiti molto amati provenienti dai più svariati ambiti, dallo sport al cinema, passando per la musica e la televisione.

Ad aprire e chiudere ogni puntata di C’è posta per te, sarà come sempre la presenza dei volti noti che si renderanno protagonisti di imperdibili sorprese nel corso delle varie storie narrate dalla padrona di casa. Questa settimana uno degli ospiti sarà l’attore amatissimo dal pubblico femminile e non solo, Raoul Bova. Quasi certamente l’ospite della serata sarà coinvolto nella realizzazione della sorpresa rispetto a una delle storie più toccanti della settima puntata di C’è posta per te. Nessuna anticipazione, per il momento, sul destinatario dell’attesa sorpresa.

Le storie della settima puntata di C’è posta per te 2022

Nel corso della settima puntata di C’è posta per te, Maria De Filippi è riuscita a mettere a segno un vero e proprio colpaccio. Il secondo ospite attesissimo del nuovo appuntamento del sabato sera di Canale 5, sarà rappresentato da personaggio più chiacchierato dell’ultimo periodo, almeno nell’ambito della cronaca rosa, ovvero Francesco Totti. L’ex Capitano della Roma è stato invitato per un’altra sorpresa che sarà realizzata nel corso della serata odierna ed arriva nel people show nel momento per lui più acceso.

Gli amanti del gossip però dovranno prepararsi ad una brutta notizia dal momento che non sembrerebbero trapelare rumors su eventuali rivelazioni relative al suo matrimonio con Ilary Blasi, negli ultimi giorni sempre più messo in discussione da siti e portali di cronaca rosa (e non solo). Come sappiamo, la puntata di C’è posta per te è registrata e potrebbe essere stata realizzata prima che esplodesse il gossip sulla presunta crisi con la moglie. Anche il settimo appuntamento vedrà la messa in onda di cinque storie dai temi più variegati, alcuni più delicati, altri decisamente meno, come lo spazio dedicato ad anziani a caccia dei loro primi ricordi d’amore.

