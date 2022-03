C’è posta per te 2022 8a puntata/ Diretta e storie: sorpresa di Bonucci e Chiellini

C’è posta per te, anticipazioni puntata 5 marzo 2022

Questa sera andrà in onda la penultima puntata di C’è Posta per Te in prima serata su Canale 5 e, come in ogni puntata dello show condotto da Maria De Filippi, oltre alle storie di gente comune ci saranno anche alcuni ospiti d’eccezione che regaleranno dei bei momenti a tutti come.

L’argomento protagonista al centro di C’è Posta per Te saranno come sempre le storie delle famiglie italiane in cerca di un ricongiungimento a seguito di alcuni litigi sentimentali, economici o matrimoniali. I postini per questa penultima puntata dello show condotto da Maria De Filippi saranno: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi.

Ospiti di C’è posta per te: Bonucci, Chiellini e Cannavacciuolo

Nella penultima e sesta puntata di C’è Posta per Te ci saranno nuovamente alcune grandi stelle del calcio, dopo Francesco Totti e Insigne dall’altra parte della busta ci saranno Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci campioni della nazionale di Calcio italiana e della Juventus.

Non solo stelle del calcio, questa sera all’interno dello show di Maria De Filippi ci sarà anche Antonino Cannavacciuolo, lo chef stellato giudice di Masterchef Italia, che regalerà un momento indimenticabile al fan che aspira ad una carriera come quella dello chef napoletano.

