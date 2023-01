C’è posta per te 2023, 4a puntata/ Diretta e storie: Charlize Theron e Irama ospiti

C’è posta per te 2023, anticipazioni e diretta quarta puntata

Il successo di C’è posta per te 2023 continua e, oggi, sabato 28 gennaio, torna in onda, in prima serata su canale 5, con una nuova puntata ricca di storie emozionanti. Dopo aver incollato, con la scorsa puntata 5.036.000 spettatori con uno share del 31.1%, Maria De Filippi punta a vincere la nuova sfida del sabato sera con storie di famiglie e amori interrotti provando ad aiutare tutti i suoi ospiti. Punto di forza della storica trasmissione del sabato sera di canale 5, infatti, è sicuramente la presenza di Maria De Filippi che, con la sua schiettezza, ma anche, a volta, la sua diplomazia, riesce spesso a convincere anche gli ospiti più scettici ad aprire la busta.

Alessandro e Cristina, storia di una famiglia distrutta a C'è posta per te/ Morte drammatica di un figlio

Non mancano i momenti in cui Maria De Filippi esprime anche duramente la propria opinione sulle storie e tale atteggiamento piace sempre di più il pubblico. Quali storie, dunque, saranno raccontate nel corso della nuova puntata di C’è posta per te?

Le storie della quarta puntata di C’è posta per te 2023

Chi sono i protagonisti delle storie della quarta puntata di C’è posta per te? Quali storie saranno raccontate da Maria De Filippi che emozioneranno o divertiranno i telespettatori di canale 5? Per scoprirlo, dovremo aspettare l’inizio della puntata. Come nei precedenti appuntamenti della trasmissione, tuttavia, sicuramente ci saranno storie di genitori e figli che non si parlano da tempo, ma anche storie di amori interrotti che Maria De Filippi proverà a ricucire.

Victoria Stella Doritou, ex fidanzata Irama/ La convivenza e l'estate lontani, poi...

Tra le storie più amate dal pubblico ci sono sicuramente quelle di signori e signore anziane che chiedono l’aiuto di C’è posta per te per ritrovare amori del passato. Nella scorsa puntata, i protagonisti di tale genere di storia sono stati Marianna e Francesco. A chi toccherà questa sera?

Gli ospiti della quarta puntata di C’è posta per te 2023

Dopo Stefano De Martino e Massimo Ranieri, altri due ospiti sono pronti a regalare un momento davvero speciale a due protagonisti del quarto appuntamento di C’è posta per te. Il primo ospite della serata arriva da molto lontano, precisamente da Hollywood. Nello studio dello show del sabato sera di canale 5 arriva, infatti, una diva di Hollywood e premio Oscar come Charlize Theron. Il secondo ospite della serata, invece, è Irama, cantate abituato a scalare le classifiche con tutti i suoi brani.

Chi è Olga Fernando, interprete di C'è posta per te/ Cosa fa oggi la "voce" delle star

A consegnare la posta, in giro per l’Italia, ma in alcuni casi anche all’estero, in questa stagione di C’è posta per te sono Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e la new entry Giovanni Vescovo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA