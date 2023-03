C’è posta per te 2023, 8a puntata/ Diretta e storie: il cast di Mare Fuori e…

C’è posta per te 2023, anticipazioni e diretta ottava puntata 4 marzo

Sabato 4 marzo, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con C’è posta per te. Dopo la pausa per la morte di Maurizio Costanzo, lo show del sabato sera di canale 5 torna a fare compagnia ai telespettatori che potranno tornare ad emozionarsi con le storie dei tanti protagonisti. Al timone della trasmissione ci sarà, come sempre, Maria De Filippi che racconterà le storie delle persone che hanno chiesto aiuto alla redazione di C’è posta per ricucire un rapporto compromesso o per ritrovare una persona cara dopo anni di silenzio.

Anche questa sera a consegnare la posta in giro per l’Italia saranno i postini Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Giovanni Vescovo e Andrea Offredi.

Le storie dell’ottava puntata di C’è posta per te 2023

Quali storie saranno al centro dell’ottava puntata di C’è posta per te 2023? Ci saranno storie di rapporti familiari bruscamente interrotti, amori finiti e storie di genitori e figli. Tante le emozioni che lo show regalerà ai propri telespettatori a cui la pagina Instagram ha già fornito una piccola anticipazione. Tra le tante storie ci sarà quella di una madre che proverà a ricucire un rapporto con il figlio inviando la posta sia a lui che alla fidanzata.

“Roxanne stai attenta. Lascia che Mattia abbia rapporti con la sua famiglia”, sono le parole pronunciate dalla signora nei confronti della nuora. Cosa accadrà questa sera? Maria De Filippi riuscirà a riportare la pace in famiglia?

Gli ospiti dell’ottava puntata di C’è posta per te 2023

Dopo Luciana Littizzetto che, nella scorsa puntata di C’è posta ha inviato la busta ad Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Alessia Marcuzzi, chi sono gli ospiti dell’ottava puntata della storica trasmissione del sabato sera di Mediaset? Maria De Filippi è pronta a regalare due momenti speciali ai propri ospiti con la presenza di personaggi amatissimi. Le sorprese di questa sera, infatti, avranno come ospiti uno dei cantautori italiani più amati da pubblico e critica come Tiziano Ferro e dei giovani attori diventati già famosissimi.

Per la gioia del pubblico più giovane, infatti, ci sarà il cast della serie Mare Fuori ovvero Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson. Come sempre, la nuova puntata di C’è posta può essere seguita anche in diretta streaming tramite il sito o l’applicazione Mediaset Infinity.











