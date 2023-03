C’è posta per te 2023, ultima puntata/ Diretta, storie e ospiti: Mengoni e Scotti…

C’è posta per te 2023, anticipazioni e diretta ultima puntata 11 marzo

Sabato 11 marzo, in prima serata su canale 5, Maria De Filippi conduce l’ultima puntata di C’è posta per te 2023. Quello di questa sera è l’ultimo appuntamento dell’ennesima stagione trionfale dello show del sabato sera di canale 5 che va in onda da anni e che, nella stagione attuale, per la prima volta, è andato in onda anche durante la settimana del Festival di Sanremo 2023 fermandosi solo in occasione della morte di Maurizio Costanzo.

SOSTENIBILITÀ/ La "casa comune" da ricostruire ascoltando papa Francesco

Questa sera, dunque, Maria De Filippi farà emozionare per l’ultima volta il pubblico di canale 5 che è pronto a seguire nuove storie e nuove emozioni anche grazie alla presenza dei personaggi famosi che saranno protagonisti di due momenti davvero speciali.

Le storie dell’ultima puntata di C’è posta per te 2023

Tante le storie che animeranno l’ultima puntata di C’è posta per te 2023. Protagonisti indiscussi della serata saranno le persone comuni che hanno chiesto l’aiuto della redazione di C’è posta per provare a recuperare un rapporto che pensavano ormai perso. Sulla pagina ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi è stata anticipata una storia che sarà raccontata questa sera. Si tratta della storia di Lorenzo, un padre a cui ha inviato la posta il figlio.

STORIA/ Guido e Carla Ucelli, essere “giusti tra le nazioni” è carità per l’altro

Nell’anteprima, Lorenzo arriva in studio con la nuova compagna con cui il figlio sembra avere qualche problema. Maria De Filippi proverà a far riappacificare padre e figlio. Ci riuscirà? Il papà deciderà di aprirà la busta tendendo la mano al figlio?

Gli ospiti dell’ultima puntata di C’è posta per te 2023

Come in ogni puntata, anche questa sera, non mancheranno le sorprese che avranno come regalo due personaggi famosi. Ad animare l’ultima puntata della stagione di C’è posta per te saranno due personaggi amatissimi dal pubblico. Il primo è il vincitore del Festival di Sanremo 2023 ovvero Marco Mengoni che, probabilmente, regalerà ai protagonisti della sorpresa e al pubblico l’esibizione del brano “Due vite” con cui ha trionfato all’Ariston.

ARCIPELAGO NAPOLI/ Quando il buon samaritano batte la solitudine del Covid

Il secondo ospite della serata sarà il re del quiz nonchè uno dei conduttori più amati dal pubblico ovvero Gerry Scotti che, sicuramente, si emozionerà ascoltando la storia che sarà raccontata da Maria De Filippi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA