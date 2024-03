C’è posta per te 2024, 7a puntata/ Diretta e storie: Lorella Cuccarini e Massimiliano Caiazzo ospiti

C’è posta per te 2024, anticipazioni 7a puntata 2 marzo: Massimiliano Caiazzo e Lorella Cuccarini ospiti

Questa sera, il 2 marzo 2024, su Canale 5 a partire dalle 21.20, si rinnova l’appuntamento con C’è posta per te. La sesta puntata dello show condotto da Maria De Filippi promette emozioni e sorprese, accogliendo due nuovi ospiti pronti a affiancare i protagonisti delle storie e a regalare un momento di gioia al destinatario della posta.

Lorella Cuccarini "Mia rinascita? Devo ringraziare Maria De Filippi"/ "Con Angelina Mango ho vinto due volte"

Questa volta, in studio Maria De Filippi accoglie l’attore Massimiliano Caiazzo e la conduttrice, ballerina, cantante e showgirl Lorella Cuccarini. Il primo è la star di Mare Fuori, la celebre serie TV targata Rai arrivata alla sua quarta stagione. Nello show Massimo interpreta Carmine Di Salvo. Lorella Cuccarini è invece reduce da una bellissima partecipazione come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2024, ed è attualmente impegnata con Amici di Maria De Filippi.

SARA, GIOVANNI, CHIARA E GIORGIO: CHI SONO FIGLI DI LORELLA CUCCARINI/ "Siamo rimasti uniti"

Le storie della 7a puntata di C’è posta per te 2024

Le storie della settima puntata di C’è posta per te promettono di toccare corde emotive profonde, con drammi familiari, rotture, tradimenti e tensioni tra genitori e figli. Tuttavia, non mancheranno storie di rinascite e di nuovi inizi per persone che hanno affrontato lutti o malattie.

Le anticipazioni della puntata di questa sera, che arrivano attraverso i video pubblicati su Instagram in anteprima, svelano che è in arrivo una puntata molto divertente, durante la quale due protagonisti cercheranno di ritrovare un amore del passato. Ci sarà poi anche la storia di una rottura familiare, causata da incomprensioni tra suoceri e nuora. La serata si prospetta dunque carica di emozioni e sorprese, pronta a coinvolgere il pubblico con le sue storie avvincenti e la sua atmosfera unica.

SILVIO TESTI, CHI È MARITO DI LORELLA CUCCARINI/ "Come abbiamo superato i momenti di crisi"

C’è posta per te 2024: come seguire la puntata in diretta streaming

Come sempre Maria De Filippi è affiancata a C’è posta per te 2024 dagli immancabili postini, che hanno il compito di consegnare gli inviti e accompagnare gli ospiti in studio. Ecco il cast del programma: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo. Ricordiamo che C’è posta per te 2024 è visibile su Canale 5, in diretta dalle 21.20 circa, ma anche in streaming su Mediaset Play (cliccando qui). Le puntate saranno poi disponibili sulla piattaforma streaming a partire dal giorno successivo alla messa in onda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)













© RIPRODUZIONE RISERVATA