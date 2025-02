Diretta C’è posta per te 2025 e ospiti: la sorpresa di Paolo Bonolis

La quarta puntata di C’è posta per te 2025 si apre con l’ingresso di Paolo Bonolis, chiamato a fare una sorpresa a due ragazzi, che hanno perso il padre all’improvviso. A fare loro la sorpresa è la mamma, che convive con un grande dolore, quello di aver perso l’uomo della sua vita, il suo pilastro.

Per questo ha deciso loro di dedicare delle parole d’amore, una dichiarazione per possa riscaldare loro il cuore e con la quale chiedere scusa per aver lasciato intendere forse che il suo dolore fosse più grande di quello dei suoi figli, e al tempo stesso regalare anche una bella sorpresa, cioè l’incontro con il popolare e amato conduttore.

Tra l’altro Paolo Bonolis è entrato in studio strappando subito un sorriso ai telespettatori con alcune battute rivolte a Maria De Filippi, che è arrivato a paragonare ironicamente alla Madonna di Trevignano. (agg. di Silvana Palazzo)

C’è posta per te 2025, anticipazioni e ospiti della puntata del 2 febbraio su Canale 5

La quarta puntata di C’è posta per te 2025 va in onda questa sera, 1 febbraio, su Canale 5 a partire dalle 21.30. Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento che si prospetta ricco di emozioni grazie alle sue storie che da anni appassionano il pubblico. C’è posta per te, d’altronde, continua ad essere uno dei programmi televisivi più amati dal pubblico italiano, come confermano gli ascolti, per molti un appuntamento imperdibile per il sabato sera invernale.

Ma quali saranno gli ospiti della nuova puntata? Anche il quarto appuntamento di C’è posta per te 2025 vedrà in studio l’arrivo di due personaggi del mondo dello spettacolo, che saranno la sorpresa che i protagonisti di due storie faranno ad un proprio parente o amici. Loro sono Paolo Bonolis e Al Bano Carrisi, che in passato sono già stati ospiti nello studio dello show di Maria De Filippi.

Le storie della quarta puntata di C’è posta per te 2025

Paolo Bonolis e Al Bano Carrisi saranno i protagonisti della prima e dell’ultima storia della quarta puntata di C’è posta per te, come ormai accade sempre quando ci sono gli ospiti. Le altre tre storie della serata saranno invece dedicate a persone che vogliono riconquistare rapporti interrotti per varie motivazioni. In queste prime puntate sono stati i genitori i grandi protagonisti: madri e padri che hanno tentato di ritrovare un rapporto con figli che si sono allontanati per vari o motivi o che sono stati addirittura abbandonati.

Non sono però mancate storie di amori interrotti a causa di tradimenti, come quella di Andrea e Roberta andata in scena la scorsa settimana e che tanto ha fatto parlare il pubblico. Dopo essere stata tradita per due volte, Roberta ha alla fine deciso di dare una seconda possibilità al marito, facendo mormorare non poco il pubblico.

Come seguire la nuova puntata in diretta streaming

C’è posta per te 2025 torna in onda su Canale 5 questa sera, 2 febbraio, sempre a partire dalle 21.30, subito dopo Striscia La Notizia. Ricordiamo che questo nuovo appuntamento e tutte le sue storie sono visibili anche in streaming su Mediaset Play (cliccando qui). Sarà possibile inoltre vedere la puntata di C’è posta per te o, semplicemente, alcune delle sue storie, on demand a partire dal giorno successivo alla messa in onda.