C’è posta per te 2025, anticipazioni puntata 8 febbraio 2025: gli ospiti

Maria De Filippi torna con il nuovo appuntamento di C’è posta per te 2025 questa sera, 8 febbraio, su Canale 5 a partire dalle 21.30. Sarà una puntata ancora una volta ricca di storie toccanti ma anche difficili, raccontate dalla padrona di casa che, di volta in volta, cercherà di aiutare i protagonisti ad appianare le loro divergenze e a far sì che l’iconica busta del longevo programma sia aperta. Ricordiamo che la settimana prossima C’è posta per te non andrà in onda, ma tornerà il sabato successivo, 22 febbraio, per lasciare spazio su Rai 1 alla finale del Festival di Sanremo 2025.

E proprio a proposito di Sanremo, in questa quinta puntata del suo people show, Maria De Filippi avrà un ospite d’eccezione legato proprio alla kermesse canora: Amadeus. Il conduttore, che quest’anno ha lasciato il suo posto sanremese a Carlo Conti, sarà ospite in studio insieme a sua moglie Giovanna Civitillo.

Le storie della nuova puntata di C’è posta per te

La celebre coppia sarà la sorpresa che uno dei protagonisti delle storie della quinta puntata di C’è posta per te 2025 farà ad un parente. Si tratta della prima volta per il conduttore e sua moglie nel programma di Canale 5, ospitata che, peraltro, arriva a poche settimana da quella del conduttore ad Amici come giudice speciale. Un ruolo che, si vocifera, Amedeus potrebbe avere anche al serale del talent di Canale 5.

Oltre alla storia che vedrà protagonisti i due ospiti, la nuova puntata di C’è posta per te 2025 regalerà al pubblico molte emozioni contrastanti con storie familiari e di amori interrotti. Protagonisti genitori e figli che cercano di ritrovare un rapporto perso per anni; o, ancora, persone che vogliono chiedere scusa al proprio compagno dopo averlo in qualche modo tradito.

Come seguire C’è posta per te 2025 in diretta streaming

Non è poi da escludere che Maria De Filippi lasci spazio, in questa quinta puntata, a uomini e donne che cercano il loro primo amore dopo 50 o addirittura 60 anni! Lacrime e risate, dunque, ci accompagneranno nella quinta puntata di C’è posta per te 2025 che, ricordiamo, si può seguire anche in streaming su Mediaset Play (cliccando qui). Sarà possibile inoltre vedere la puntata di C’è posta per te o, semplicemente, alcune delle sue storie, on demand a partire dal giorno successivo alla messa in onda.