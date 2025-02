C’è posta per te 2025, anticipazioni sesta puntata 22 febbraio: gli ospiti

Dopo una settimana di stop per lasciare spazio al Festival di Sanremo 2025, C’è posta per te fa il suo ritorno in onda su Canale 5 questa sera, 22 febbraio, a partire dalle 21.30. Maria De Filippi torna alla conduzione del people show, che anche questa sera sarà ricca di storie toccanti ma anche di questioni familiari irrisolte, che la conduttrice prima racconterà al pubblico e poi cercherà di appianare.

Ciro e Anna disperati per la figlia Concetta a C'è posta per te 2025/ "Anni di silenzio, colpa di Giuseppe!"

Maria De Filippi non sarà sola in questa sesta puntata di C’è posta per te 2025. Per la serata sono infatti attesi due grandi ospiti: il cantante Mahmood e il calciatore Paulo Dybala. Saranno loro i protagonisti della prima e dell’ultima storia della puntata e avranno il piacere di fare una sorpresa alla persona chiamata dall’altra parte dell’iconica busta di Canale 5.

FRANCESCO SORPRENDE LA FIDANZATA CLAUDIA A C'È POSTA PER TE 2025 DOPO LA MALATTIA/ Regali super di Mahmood!

Le storie della nuova puntata di C’è posta per te

Se la coppia di ospiti sarà il dono speciale fatto ai protagonisti delle storie, a C’è posta per te 2025 si tornerà a parlare anche di storie comuni, fatte di scontri familiari, di amori in crisi o finiti, e di genitori pentiti. Nel corso della nuova puntata sono attesi, infatti, madri e padri che cercano di ritrovare un rapporto con i propri figli, magari dopo anni di silenzi nati da separazioni e nuovi amori.

Altro evergreen di C’è posta per te sono gli amori interrotti a causa di un tradimento, con lui o lei che cerca perdono al compagno, pentendosi degli errori commessi. Amatissime dal pubblico di Canale 5 sono, inoltre, le storie dei primi amori, quelle in cui un uomo o una donna cerca la persona della quale si è innamorata anche 60 anni prima. Si tratta di storie più leggere e molto divertenti, per questo particolarmente coinvolgenti per il pubblico di Canale 5.

Oriana Sabatini, chi è la moglie di Paulo Dybala/ Il matrimonio nel 2024 dopo un lungo fidanzamento

Come seguire C’è posta per te 2025 in diretta streaming

Lacrime e risate, dunque, ci accompagneranno nella sesta puntata di C’è posta per te 2025 che, ricordiamo, è possibile seguire non solo in diretta su Canale 5, ma anche in streaming su Mediaset Play (cliccando qui). Sarà possibile inoltre vedere la puntata di C’è posta per te o, semplicemente, alcune delle sue storie, on demand a partire dal giorno successivo alla messa in onda.