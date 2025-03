La settima puntata di C’è posta per te 2025 si apre con Gigi D’Alessio come sorpresa di quattro figli per una mamma vedova da consolare. Oltre a regalare un cuore di peluche, il cantante le ha cantato la sua canzone preferita, poi le ha consegnato uno spartito originale a cui ha apposto la sua firma dopo una dedica e cinque pass per il suo prossimo concerto a Palermo.

Gigi D'Alessio, chi è: "Sopravvissuto allo tsunami del 2004"/ "Scappai con mio figlio Luca in spalla"

Un regalo è rimasto privato, del resto quel che conta è che abbia promesso ai suoi figli di prendersi cura di sé. Per una famiglia che si riunisce ce n’è una che invece è alle prese con alcuni problemi: ci riferiamo alla seconda storia, quella di fratelli che si sono allontanati per un anno a causa di alcune incomprensioni, ma anche di frizioni tra cognati. (agg. di Silvana Palazzo)

Denise Esposito, chi è la compagna di Gigi D'Alessio/ "Ho sempre voluto mandare avanti la famiglia"

C’è posta per te 2025, diretta 7a puntata: le anticipazioni

Marzo inizia per Canale 5 con una prima serata ricca di emozioni grazie alla nuova puntata di C’è posta per te 2025. Maria De Filippi conduce il settimo appuntamento di un’edizione, ancora una volta, di grande successo, che ha ottenuto ottimi risultati in fatti di ascolti, confermandosi uno dei programmi di punta di Mediaset. Anche quest’anno, d’altronde, Maria è stata aiutata dalla presenza di una serie di ospiti di eccezione del mondo dello spettacolo e dello sport, anche se il punto forte dello show rimangono le storie.

Amici 24, Francesca divisa tra Jacopo Sol e Nicolò: nuovo triangolo amoroso/ I dettagli che fanno discutere

Tornando agli ospiti, per la settima puntata di C’è posta per te 2025 Maria De Filippi porta in studio un campione di calcio e un cantante amatissimo: parliamo di dell’attaccante del Napoli Romelu Lukaku e di Gigi D’Alessio. Se il cantante è un veterano di C’è posta, tanto da essere arrivato alla sua settima partecipazione, il calciatore è invece al suo esordio nello show di Canale 5.

Le storie della settima puntata di C’è posta per te 2025

L’attenzione del pubblico di C’è posta per te 2025 è tutto per le nuove storie che saranno raccontate in questo atteso appuntamento. Se i due ospiti saranno il regalo fatto ad una persona cara, che ha probabilmente dovuto affrontare una malattia o una perdita, le altre tre storie della serata tratteranno di situazioni familiari o di coppia precarie. Grandi protagonisti sono stati, anche quest’anno, i genitori in cerca di riappacificazione con i propri figli, abbandonati o allontanatisi per la presenza di un nuovo compagno nella vita della madre o del padre.

Protagonisti di C’è posta per te 2025 sono stati anche i tradimenti e gli amori interrotti, alcuni dei quali hanno ritrovato un equilibrio; altri, invece, hanno messo un punto definitivo. Non è da escludere che anche questa sera assisteremo a richieste di perdono tra lacrime e dichiarazioni d’amore.

Come seguire C’è posta per te in diretta streaming

Ma c’è un altro tipo di storia che il pubblico di C’è posta per te ama, ed è quello più leggero e divertente che ha come protagonisti signore o signori più anziani alla ricerca del primo amore. Maria De Filippi regalerà al pubblico un’altra storia simile anche nella settima puntata?

Ricordiamo, infine, che C’è posta per te 2025 è visibile su Canale 5, in prima serata, a partire dalle 21.30. La settimana puntata si può seguire anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove sono già disponibili tutte le precedenti puntate o le clip di ogni storia di questa edizione.