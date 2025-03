C’è posta per te 2025, anticipazioni ottava puntata 7 marzo: gli ospiti

Sabato 7 marzo, in prima sera su canale 5, torna l’appuntamento con C’è posta per te. Giunto alla ventottesima edizione, il programma di Maria De Filippi continua ad essere lo show più visto del sabato sera e ad emozionare i telespettatori con le sue storie sempre molto toccanti e coinvolgenti. Come nelle precedenti puntate, anche quella di questa sera si aprirà con una storia che toccherà i cuori di tutti e che vedrà come protagonista un ospite speciale. In ogni puntata, infatti, Maria De Filippi regala un momento speciale ad alcuni protagonisti coinvolgendo personaggi della televisione, della musica e dello sport.

Questa sera, a regalare un momento speciale a persone che hanno attraversato un periodo complicato saranno Michele Morrone e Stash dei The Kolors che saranno accolti in studio da un pubblico super entusiasta.

Le storie della nuova puntata di C’è posta per te

Oltre alle storie con gli ospiti protagonisti indiscussi, nella nuova puntata di C’è posta per te si parlerà di amori interrotti, di vicende familiari, di vecchi amori che si spera di ritrovare ma anche dei rapporti tra genitori e figli che spesso devono affrontare situazioni difficili a causa dell’arrivo dei partner. Dopo la consegna della posta e l’arrivo in studio del destinatario della busta, Maria De Filippi racconterà cosa ha detto il mittente chiedendo anche all’ospite se abbia intenzione di aprire o meno la busta.

In alcuni casi, senza fatica, Maria De Filippi riesce a ricucire i rapporti permettendo a chi ha chiesto l’aiuto del suo programma, di dare una nuova possibilità ad un amore o al rapporto con i genitori o figli. Come in ogni puntata, anche quella di questa sera sarà ricca di pathos ed emozioni.

Come seguire C’è posta per te 2025 in diretta streaming

Amore, emozioni ma anche divertimento sono gli ingredienti dell’ottava puntata di C’è posta per te che può essere seguita in diretta televisiva su canale 5 a partire dalle 21.30. Con Mediaset Infinity, invece, si potrà seguire la puntata in diretta streaming. Con Mediaset Infinity, inoltre, sarà possibile anche rivedere le precedenti puntate o emozionarsi con le singole storie.

