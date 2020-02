C’è posta per te/ Diretta e storie 22 febbraio: ospiti Massimo Ranieri e Totti

C’è posta per te torna in onda sabato 22 febbraio, in prima serata su canale 5. Lo show, giunto alla 23esima edizione con la prima puntata trasmessa nel lontano 2000, continua a macinare ascolti altissimi. Anche la settimana scorsa, nonostante la concorrenza dello show di Raiuno “Una storia da cantare”, il programma del sabato sera di canale 65 ha sbancato l’auditel incollando davanti ai teleschermi 5.488.000 spettatori pari al 29.3% di share. Maria De Filippi continuerà così ad emozionare i telespettatori con le storie delle persone che hanno richiesto il suo aiuto fino al 14 marzo. Dalla settimana prossima, poi, Queen Mary, per decisione di Mediaset, raddoppierà: oltre a condurre il consueto appuntamento settimanale di C’è posta per te, da venerdì 28 febbraio, condurrà il serale di Amici 19 diventando, di fatto, la padrona assoluta del weekend di canale 5.

Gli ospiti di C’è posta per te del 22 febbraio

Dopo aver giocato in casa ospitando, la settimana scorsa, i giudici di Tu sì que vales ovvero Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Teo Mammucari e una delle sue figlie televisive cioè Emma Marrone con papà Rosario, per la sesta puntata di C’è posta per te, Maria De Filippi punta su due grandi nomi maschili. Il primo ospite della serata sarà Massimo Ranieri, artista poliedrico che è stato ospite d’onore al Festival di Sanremo 2020 duettando con Tiziano Ferro sulle note di Perdere l’amore. Il secondo ed ultimo ospite della serata, invece, sarà l’ex capitano della Roma, ancora oggi amatissimo dai suoi tifosi, Francesco Totti che ha già partecipato in diverse occasioni alla trasmissione regalando un momento speciale al protagonista della sorpresa.

Le storie di C’è posta per te

Storie d’amore interrotte, rapporti familiari difficili, ricerche di vecchi amori sono al centro di ogni puntata di C’è posta per te. Tra le storie raccontate nella quinta puntata che hanno riscosso maggior successo c’è sicuramente quella di Flora che ha cercato di ricongiungersi con il figlio Giovanni inviando la posta sia a lui che alla nuora Luisana. Una storia che ha fatto molto discutere e che ha scatenato la dura reazione di Maria De Filippi che ha difeso la donna dall’etichetta di “mostro” che le ha dato la fidanzata del figlio che ha preso le parti della compagna. Toccante, invece, è stata la sorpresa di cui è stata protagonista Emma Marrone che ha regalato un momento speciale a Lidia che, come la cantante salentina, ha dovuto combattere contro un tumore. Quali storie, invece, saranno raccontate nella nuova puntata? Lo scopriremo questa sera.





