C’è posta per te/ Diretta e Storie: ospite Zlatan Ibrahimovic

Sabato 7 marzo, in prima serata su canale 5, va in onda l’ottava puntata di C’è posta per te. Dopo aver incollato 6.143.000 spettatori pari al 30.1% di share con la settima puntata che, dopo aver divertito il pubblico con Pio e Amedeo che hanno inviato la posta a Belen Rodriguez e Stefano De Martino e che ha emozionato tutti con Gonzalo Higuain che ha regalato un momento speciale a tre fratelli, per l’ottava puntata, Maria De Filippi punta a confermare i dati record d’ascolti. Lo show del sabato sera di canale, stagione dopo stagione, continua ad essere uno dei preferiti del pubblico italiano e, oggi, regalerà al pubblico di canale 5 una puntata divertente e assolutamente imperdibile anche per le emozionanti storie e per gli ospiti. Quali vip, dunque, parteciperanno alla puntata odierna?

Gli ospiti di C’è posta per te del 7 marzo: Pieraccioni e Panariello chiamano Carlo Conti

Un quartetto d’eccezione per la quarta puntata di C’è posta per te. I primi tre ospiti, oltre ad essere colleghi, sono anche grandi amici. Nello studio di C’è posta per te arriveranno Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti e Giorgio Panariello. Amici fraterni da tantissimi anni, Pieraccioni, Panariello e Conti che hanno girato l’Italia con lo spettacolo teatrale “Lo show”, saranno i protagonisti di una storia super divertente. Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, infatti, hanno mandato la posta a Carlo Conti che accetterà l’invito e, dopo aver abbracciato la sorellina Maria De Filippi, aprirà la busta scoprendo che dall’altra parte ci sono proprio i suoi amici. Quale sarà il motivo che ha spinto Pieraccioni e Panariello a mandare la posta a Conti? L’ultimo ospite dell’ottava puntata, infine, sarà Zlatan Ibrahimovic che regalerà un momento speciale ad un suo tifoso.

Le storie di C’è posta per te

Quali storie racconterà Maria De Filippi durante l’ottava puntata di C’è posta per te? Tra le storie che il pubblico ama di più ci sono quelle di figli che cercano i genitori dopo anni. La settimana scorsa, ha commosso particolarmente i telespettatori, la storia di Mariagrazia che ha ritrovato la mamma naturale a 54 anni. Oltre ad aver riabbracciato la mamma, Mariagrazia ha scoperto di avere sette fratelli. Ha, invece, scatenato la dura reazione del popolo del web, la storia di Dafne, una giovane ragazza rifiutata dai genitori per le sue scelte d’amore. Pur essendo giovanissima, Dafne ha scelto di andare a convivere con il fidanzato. Una scelta che non è stata accettata dai genitori che hanno rifiutato di aprire la bista. Anche questa sera ci saranno storie di figli, di genitori, ma anche di innamorati che cercano una seconda possibilità.



