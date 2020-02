C’è posta per te/ Diretta e storie: Pio e Amedeo chiamano Belen e Stefano

C’è posta per te anticipazioni

Sabato 29 febbraio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con C’è posta per te. Maria De Filippi, dopo aver raccolto 5.271.000 spettatori pari al 28.51% di share con la puntata scorsa, è pronta a sbancare nuovamente l’auditel con una puntata ricca di emozioni, ma anche di sorrisi e divertimento. Protagonisti della serata saranno le persone che hanno chiesto l’aiuto di Maria De Filippi e della sua redazione per tentare di riappacificarsi con una persona cara, per salvare un amore o per ritrovare una persona del passato. Anche questa sera, poi, non mancheranno le sorprese con i vip. Questa sera saranno davvero speciali: se una sorpresa vi farà divertite, un’altra vi farà emozionare, ma chi saranno tutti gli ospiti della serata? Andiamo a scoprirlo.

Gli ospiti del 29 febbraio

Ben cinque ospiti per la settima puntata di C’è posta per te. I postini di Maria De Filippi hanno inviato la posta a Belen Rodriguez e Stefano De Martino che, questa sera, saranno in studio per scoprire i mittenti della busta. Belen e Stefano scopriranno così che a chiamarli sono stati Pio e Amedeo. Con i due comici pugliesi ci sarà anche Gabriele Greco, fratello di Amedeo che ha già partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi quando Pio e Amedeo mandarono la posta a Mario Balotelli per chiedergli di acquistare una macchina per Gabriele. Supermario, in quell’occasione, cedette sborsando 13mila euro, il costo dell’auto. Cosa chiederanno, invece, questa sera a Belen e Stefano? Oltre alla showgirl e al conduttore, l’altro ospite della serata sarà Gonzalo Higuain che regalerà un momento speciale ad un suo tifoso.

Le storie di C’è posta per te

Tra le storie della settimana scorsa sono soprattutto due quelle che hanno colpito il pubblico. La prima storia che ha fatto discutere è stata quella di Silvana che ha chiesto l’aiuto di C’è posta per te per ritrovare il padre Aldo. Dopo una lunga discussione, l’uomo ha aperto la busta. Maria De Filippi, inoltre, è riuscita a far riappacificare la signora Rosa con la figlia Marcella. Rosa non accettava la relazione della figlia con la fidanzata Miriam, ma con l’aiuto di Maria De Filippi, la signora ha aperto la busta riabbracciando la figlia. Quali storie saranno, invece, raccontate questa storia? Come ogni settimana, ci saranno storie di amori interrotti, di famiglie con rapporti difficili e di persone che cercano affetti del passato.



