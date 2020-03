C’è posta per te/ Diretta e storie ultima puntata: Maria De Filippi senza ospiti?

Sabato 14 marzo, in prima serata su canale 5, Maria De Filippi conduce la nona ed ultima puntata della 23esima edizione di C’è posta per te. Lo show del sabato sera più amato dagli italiani si preparare a regalare una serata ricca di emozioni e di svago in un momento particolarmente complicato per l’Italia. Sui social, infatti, i fans della trasmissione chiedono di poter a canale 5 di trasmettere C’è posta per te ancora per un mese. Pur non essendoci altre puntate inedite oltre a quella di questa sera, lo show sicuramente farà compagnia ai telespettatori di canale 5 anche la settimana prossima con le storie più belle di quest’edizione. L’appuntamento con C’è posta per te, dunque, è per questa sara. Quali storia e chi saranno gli ospiti dell’ultima puntata dello show di Maria De Filippi?

C’è posta per te: nessun ospite per l’ultima puntata?

Chi saranno gli ospiti dell’ultima puntata di C’è posta per te 2020? Sui profili social della trasmissione di canale 5, non sono stati annunciati i vip che regaleranno un momento speciale ai propri fans. Nessuna anticipazione sui personaggi che hanno scelto di fare una sorpresa ai protagonisti delle storie. Se la settimana scorsa, la presenza di Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello e Zlatan Ibrahimovic era stata annunciata in largo anticipo, questa settimana tutto tace. L’ultima puntata di C’è posta per te, dunque, sarà dedicata totalmente alle storie delle persone che hanno chiesto l’aiuto della redazione della trasmissione senza la presenza di ospiti? Nelle prossime ore, si saprà sicuramente tutta la verità.

Le storie di C’è posta per te

Quali storie renderanno imperdibile l’ultima puntata di C’è posta per te? La settimana scorsa, tra le storie che hanno conquistato il pubblico ci sono sicuramente quella di Greta che ha ritrovato la mamma Liliana e Francesca che ha cercato di ricongiungersi con il figlio Davide che però ha preferito chiudere la busta. Anche questa sera ci saranno le storie di famiglie che cercheranno di risolvere i problemi che hanno portato ad una rottura, ma anche storie di amori interrotti e di figli o genitori che cercano le proprie radici. Maria De Filippi, dunque, è pronta per emozionare, per l’ultima volta, il pubblico della sua trasmissione.



