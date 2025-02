Solo una settimana; 7 giorni e il Festival di Sanremo 2025 potrà finalmente aprire i battenti. Cosa sarà del Festival, che incidenza avranno le discussioni già in essere ancor prima del ‘fischio d’inizio’? Messi un attimo da parte gli interrogativi su quelle che saranno le dinamiche della kermesse, all’attenzione degli appassionati arrivano le possibili modifiche del palinsesto e le domande a proposito delle sorti dei programmi Mediaset che proveranno – oppure no – a fare concorrenza allo spettacolo canoro. C’è posta per te va in onda durante Sanremo 2025? Questo il dubbio ‘amletico’ per una parte dei telespettatori e pare sia già nota la linea per quanto riguarda i possibili scontri con lo show che andrà in scena sul palco dell’Ariston.

Quanti allievi al serale di Amici 24 e chi sono?/ Nicolò primo concorrente certo: pronostici su chi ce la fa

Il Grande Fratello tenta lo ‘scontro’, C’è posta per te no: chi va in onda durante Sanremo 2025?

Come riporta Gossip e Tv – che cita Dagospia – sarebbe stato il giornalista Giuseppe Candela a definire i possibili scenari in riferimento alla programmazione Mediaset durante le 5 giornate del Festival di Sanremo 2025. I vertici avrebbero deciso di bloccare la messa in onda di C’è posta per te, prevista come sempre per il sabato. Ma spicca la decisione ‘contraria’ rispetto al Grande Fratello.

Quando inizia il serale di Amici 2024? Anticipazioni/ Fissata la data della prima puntata su Canale 5

Il programma di Alfonso Signorini non fermerà la messa in onda in vista del Festival di Sanremo 2025: una scelta che può ricondursi al rischio di perdere ulteriori appassionati per una situazione già delicata dal punto di vista degli ascolti. Diverso invece il caso di C’è posta per te che non va in onda durante Sanremo 2025. Innanzitutto, il giorno prescelto sarebbe il sabato e dunque andrebbe a profilarsi uno scontro titanico dato che in quel caso la coincidenza sarebbe con la finale della kermesse. Ma non solo: la solidità del format di Maria De Filippi non prevede un ampio margine di rischio in vista di uno slittamento. In sostanza, la trasmissione gode di un seguito a priori dalla cadenza settimanale e dunque si motiva forse così – come spiega Gossip e Tv, rispetto a quanto riferito da Giuseppe Candela – la scelta di evitare lo scontro diretto con la finale di Sanremo 2025.