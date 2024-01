C’é posta per te: le storie intime sono tutte finte?/ Parla l’ospite in studio, Federica Pellegrini

C’é posta per te, Federica Pellegrini risponde alle critiche social sul people-show

Nell’attesa per il consuetudinario via al racconto delle storie di C’é posta per te, Federica Pellegrini replica al quesito di chi si chiede se queste siano veritiere.

L’ospite sportiva dello scorso anno, nello studio del people show di Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, rende pubblica la sua esperienza televisiva facendo sapere in aggiunta di essere testimone della veridicità del content che appassiona da più decadi l’occhio pubblico delle reti Mediaset.

L’anno ormai finito 2023, vedeva una donna di nome Ida chiamare l’ex campionessa di nuoto in trasmissione, desiderosa di fare una sorpresa ai suoi genitori e alla sorella, per ringraziarli del sostegno ricevuto durante la sua battaglia contro il cancro al seno. Prima che andasse in onda C’è posta per te, Federica condivideva un post su Instagram per annunciare la sua partecipazione al programma. Tra i commenti all’annuncio social, tuttavia, é giunta una bordata social ai danni del format prodotto e condotto da Maria De Filippi: “Mi sembra sempre tutto finto”.

Ma da parte di Federica Pellegrini non é tardata ad arrivare la pronta replica all’utente critico, a conferma della verità delle storie protagoniste a C’é posta per te: “Ti posso assicurare che non c’è niente di finto”.

L’opinione web che avvalora la testimonianza di Federica Pellegrini

Ad aggiuntiva conferma delle parole della sportiva, sul conto di C’é posta per te, poi si attenzionano le parole di una follower che probabilmente ha avuto un coinvolgimento diretto con le storie del programma, visto il parere in favore al people show: “Vi posso assicurare per mia esperienza personale che è tutto vero ed è tutto stupendo e speciale, da Maria al programma, dagli ospiti all’organizzazione e all’accoglienza”, si legge tra le parole del commento aggregante di un utente, che così avvalora la resa testimonianza social di Federica Pellegrini sul conto del people show del sabato, C’é posta per te.

