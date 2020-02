C’è posta per te oggi non va in onda/ Perchè? Maria De Filippi torna il 15 febbraio

Brutte notizie per i fans di C’è posta per te, lo show del sabato serata di canale 5 più amato dal pubblico italiano. Esattamente com’è accaduto negli scorsi anni, anche quest’anno, la trasmissione di Maria De Filippi si ferma durante la settimana sanremere. Per lasciare spazio alla finalissima del Festival di Sanremo 2020 in programma oggi, sabato 8 febbraio, C’è posta per te non andrà in onda. Maria De Filippi e i suoi postini torneranno ad essere i protagonisti del sabato sera televisivo degli italiani la settimana prossima. Sabato 15 febbraio, canale 5 trasmetterà la quinta puntata della 23esima edizione. Lo show, infatti, ha debuttato il 12 gennaio 2000 continuando, da quel momento, a portare a casa un incredibile successo. Anche quest’anno, infatti, C’è posta per te sta sbancando l’auditel: la quarta puntata, ad esempio, è stata seguita da 5.817.000 spettatori pari al 29.9% di share.

C’è posta per te non va in onda: chi saranno gli ospiti del 15 febbraio?

Chi saranno gli ospiti della quinta puntata di C’è posta per te in onda sabato 15 febbraio? Per scoprirlo sarà necessario aspettare ancora qualche giorno. La redazione della trasmissione di Maria De Filippi non ha ancora svelato i nomi dei vip che renderanno la serata unica per i protagonisti delle nuove sorprese. I telespettatori, tuttavia, si aspetttano di vedere grandi nomi del mondo dello spettacolo esattamente com’è accaduto durante le prime quattro puntata. Maria De Filippi, infatti, non si è fatta mancare nulla finora riuscendo a portare nello studio della sua trasmissioni veri top player come Johnny Depp e Antonio Banderas. Tra i vip italiani, invece, sono stati particolarmente apprezzati dai telespettatori Luca Argentero e la compagna Cristina Marino, Giulia Michelini ma anche Mara Venier e Can Yaman. Sabato 15 febbraio, dunque, saranno attori, sportivi o cantanti i regali dei protagonisti delle nuove sorprese?

© RIPRODUZIONE RISERVATA