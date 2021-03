C’è Posta per Te oggi non va in onda/ Perchè? Riflettori sulla finale di Sanremo 2021

Il programma di Maria De Filippi, C’è posta per te, questo sabato 6 marzo non potrà fare incetta di ascolti. La trasmissione in onda nel sabato sera di Canale 5, infatti, dovrà fermare per questa settimane le sue consegne delle buste da parte dei postini dal momento che non andrà in onda. Slitta così al prossimo sabato uno dei programmi più longevi dell’ammiraglia Mediaset e il motivo è presto detto: in occasione dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2021, come da tradizione l’intera programmazione televisiva è destinata a subire delle modifiche dei propri palinsesti. Esattamente come accaduto nelle precedenti edizioni, infatti, anche Mediaset stravolge – almeno in parte – la propria programmazione per fare spazio alla kermesse canora per eccellenza.

Le storie tipiche della trasmissione di Maria De Filippi, dunque, sono destinate a slittare ed il prossimo appuntamento con C’è posta per te, come annunciato via social dagli account del programma, è fissato a sabato 13 marzo alle ore 21.15 in punto. Una decisione che non è particolarmente piaciuta ai fan più accaniti di C’è posta per te, che proprio nei commenti al post su Instagram hanno manifestato il loro malcontento in vista dello slittamento dovuto a Sanremo 2021.

C’È POSTA PER TE OGGI NON VA IN ONDA: SPAZIO A SANREMO 2021

I riflettori nella prima serata di oggi, sabato 6 marzo, dunque, saranno tutti puntati sulla serata conclusiva del Festival di Sanremo 2021 diretto e condotto da Amadeus, che andrà ad incoronare il vincitore della 71esima edizione. Ma in assenza della nuova puntata di C’è posta per te, il pubblico di Canale 5 annoiato dal Festival musicale, cosa potrà guardare nella prima serata di stasera? Subito dopo l’appuntamento consueto con il Tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, lo show del sabato sera di Maria De Filippi secondo la guida Mediaset sarà sostituito dal film commedia “Non si ruba a casa dei ladri” con Vincenzo Salemme e Massimo Ghini e per la regia di Carlo Vanzina. Nessuna storia commovente condita dalla presenza di ospiti di primo livello, buste da aprire e liti tra ex coniugi, dunque. Per quelle occorrerà attendere ancora una settimana, quando cioè si spegneranno le luci sull’inedita edizione del Festival condotto da Amadeus.



