C’È POSTA PER TE, ROBERTA E MAMMA GIOVANNA A VERISSIMO/ “Tutto l’astio è passato”

Una nuova storia di C’è posta per te arriva a Verissimo. È quella di Roberta e Giovanna, madre e figlia che si sono riavvicinate dopo 10 anni di freddezza. A Silvia Toffanin la mamma racconta: “Vedendo mia figlia l’emozione è stata fortissima, è partita a mille. Speravo solo che lei aprisse la busta. Io volevo solo riavvicinarmi, ma lei mi aveva cancellata da tutti i social”. Roberta, a sua volta, replica: “Ci siamo chiarite e ci siamo spiegate a vicenda i nostri problemi. La rabbia è scemata, è tutta un’altra cosa, adesso. C’è quasi complicità”. Non c’è più quell’astio che prima le aveva allontanate, quella delusione che Roberta portava nel cuore a causa della mancanza d’affetto della sua mamma. Oggi tutto è diverso. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Giovanna, dieci anni senza la figlia, Roberta

Nel corso dell’ultima puntata di “C’è Posta per Te“, andata in onda sabato 19 febbraio, abbiamo assistito alla storia tra Giovanna e Roberta. Questa è la storia di una mamma che non rivede sua figlia da dieci lunghi anni. Le due hanno interrotto i rapporti quando Giovanna ha lasciato il marito e dopo qualche tempo ha conosciuto un altro uomo ed è andato a vivere con quest’ultimo. Roberta accetta l’invito della madre e viene accolta da un monologo di quest’ultima:

“Sono felice di vederti, sei bellissima. Son passati dieci anni e aspettavo questo momento per dirti quanto mi dispiace per tutto quello che è successo e chiederti perdono per il male e le sofferenze per ti ho recato. Ti ho sempre voluto bene, dal giorno che sei nata tu sei stata la prima figlia e ho sempre voluto bene ad entrambe nella stessa maniera. Gli errori si fanno e non si possono cancellare. […] Sono nelle tue mani, il mio nome è tuo”.

Roberta concede una seconda possibilità

All’interno della puntata di “C’è Posta per Te“, andata in onda sabato 19 febbraio, Roberta sembra far fatica a perdonare la madre, Giovanna. La mamma, in particolare, ammette i suoi errori ma dall’altra parte Roberta fa un discorso più ampio, parlando di affetto mai dimostrato dalla donna nei suoi confronti. Abbracci e tenerezze mancate sin dall’infanzia la portano ad un pianto disperato che Maria De Filippi cerca di placare, come sempre, facendo da mediatrice. Alla fine gli sforzi della conduttrice e le scuse e promesse della madre convincono Roberta a darle un’altra possibilità ma “andandoci davvero molto cauti”. La busta di C’è posta per te viene così aperta. La prossima puntata del programma di Canale 5 andrà in onda sabato 26 febbraio alle 21:30.

Oggi, ospiti del salotto di Silvia Toffanin, al pubblico di Verissimo, Giovanna e Roberta racconteranno le emozioni dell’incontro avvenuto sotto lo sguardo di Maria De Filippi dopo dieci anni.



