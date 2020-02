C’è posta per te/ Storie e diretta 1 febbraio, ospiti Ciro Immobile e la moglie

C’E’ POSTA PER TE, ANTICIPAZIONI, STORIE ED OSPITI PUNTATA 1 FEBBRAIO

Stasera, sabato 1 febbraio, nella prima serata su Canale 5, l’appuntamento è con Maria De Filippi e le storie di “C’è Posta Per Te“. Anche in questa stagione la trasmissione sta raggiungendo ascolti incredibili e la stessa conduttrice si è detta molto sorpresa di questo ennesimo boom anche se ha ribadito il concetto alla base del suo modo di lavorare ovvero quello di portare in tv quello che le persone le chiedono e non fare il contrario. Con 5.766.000 telespettatori, il people show la scorsa settimana si è confermato il programma leader del sabato sera e il più visto di questa stagione televisiva. Grazie a questo risultato, la rete ammiraglia Mediaset si è aggiudicata ancora una volta la prima e seconda serata e miglior risultato delle 24 ore. La trasmissione ha conquistato anche Twitter con la vetta nei TT Italia e il secondo posto nei TT Mondo. Sicuramente, anche il nuovo appuntamento di oggi replicherà i precedenti risultati ottimali. Questo spiega il successo, almeno in parte, di un people show che continua a far piangere, ridere e sognare il pubblico in una serata complicata come quella del sabato sera. A prendere posto in studio saranno donne tradite, figli a caccia del perdono o genitori assenti che di punto in bianco si presentano davanti alla busta del programma convinti di poter avere il riscatto che cercano. Come andrà a finire questa volta e cosa succederà questa sera? (Hedda Hopper)

GLI OSPITI DELLA PUNTATA DI C’E’ POSTA PER TE

Per le risposte dovremo attendere la puntata di C’è Posta per Te in onda oggi, 1 febbraio, prima della pausa per il Festival di Sanremo 2020 della prossima settimana. Le “sorprese” della puntata sono con il bomber Ciro Immobile e sua moglie Jessica Melena, in studio come ospiti per una storia che terrà incollati i fan tra regali, palloncini e foto, cosa regaleranno i due ospiti ai protagonisti della storia? Intervistata da FQMagazine, Maria De Filippi spiega il successo dello show: “Che C’è posta per te sia lo specchio dell’Italia secondo me è vero. Tante storie che abbiamo raccontato incrociavano la crisi economica, aspetto che è un po’ diminuito nell’ultimo periodo con l’accesso di alcuni al reddito di cittadinanza, a volte motivata l’appartenenza a volte assegnato senza che ci siano le condizioni per averlo. Sulle corna social ha ragione, non c’è una storia che non è iniziata in chat. E’ vero che ci accorgiamo dei cambiamenti grazie a chi ci scrive e si racconta”. L’appuntamento con la nuova puntata del people show più amato della televisione italiana è quindi rinnovato per oggi, sabato 1 febbraio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Naturalmente, la trasmissione potrà essere seguita anche in diretta streaming tramite il sito di MediasetPlay e la relativa applicazione.

