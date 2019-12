C’è posta per te/ Video, su Canale 5 il film con Meg Ryan e Tom Hanks

C’è posta per te (You’ve Got Mail) andrà in onda su Canale 5 alle 15,45 oggi, giovedì 26 dicembre. É ormai un classico del cinema americano, prodotto nel 1998 e diretto da Nora Ephron con protagonisti due pilastri del cinema americano e non solo come Tom Hanks e Meg Ryan. Il film è un remake della pellicola in bianco e nero Scrivimi fermo posta del 1940, ambientato semplicemente in tempi più moderni. Tra le varie canzoni presenti nel film vie ne sono due di due grandi della musica mondiale come The Cranberries con Dreams e Stevie Wonder con Signed, Sealed, Delivered I’m Yours. Tom Hanks interpreta Joe Fox, un magnate delle catene di librerie, mentre Meg Ryan veste i panni della dolce sognatrice Kathleen Kelly, la proprietaria di una piccola libreria della zona. Tra i vari attori che recitano nel film vi sono anche Greg Kinnear, candidato agli Oscar per il film Qualcosa è cambiato, Parker Posey, attrice di diversi film e serie tv come New Girl e The Good Wife, e Steve Zahn interprete di diversi film comici e serie tv come Friends o The Modern Family.

C’è posta per te, la trama del film

C’è posta per te è ambientato a New York, Joe Fox e Kathleen Kelly vivono e lavorano a poca distanza l’uno dall’altra ma il loro incontro avviene in una chatroom. Proprio qui nasce la loro amicizia anche se non conoscono la loro reale identità. Entrambi lavorano nel campo dei libri ma Joe è proprietario di un’omonima catena di librerie mentre Kathleen possiede una piccola libreria ereditata dalla madre. Entrambi sono impegnati in una relazione che però non li soddisfa. I due si incontrano più volte nella vita reale e, a causa del loro lavoro, si trovano immediatamente in contrapposizione e nasce una forte antipatia. Parallelamente ogni sera si ritrovano davanti al pc a scambiarsi confidenze, raccontare i loro sogni e le loro aspettative. La loro affinità cresce giorno dopo giorno finchè non decidono di incontrarsi in un bar. Quando Joe arriva e capisce che Kathleen è la donna con cui aveva parlato per tutto quel tempo non le rivela la sua identità e i due finiscono purtroppo per litigare. Joe non sa a quel punto se continuare a scriverle o meno e Kathleen nel frattempo è costretta a chiudere la sua piccola libreria a causa della spietata concorrenza delle catene Fox. I due protagonisti inoltre si lasciano con i rispettivi compagni. Un giorno Joe, sapendo che Kathleen è malata, decide di andarla a trovare portandole i suoi fiori preferiti. Iniziano così a frequentarsi anche nel mondo reale e la loro affinità cresce sempre di più anche di persona. I due decidono quindi di darsi un secondo appuntamento al Riverside Park e qui Kathleen scopre finalmente l’identità del suo amore virtuale, lei sperava fortemente che l’uomo di cui si era innamorato virtualmente fosse anche quello per cui sentiva di provare un sentimento nel mondo reale ecosì i due si scambiano felici un tenero bacio.

Il trailer di C’è posta per te





