C’è tempo/ Su Rai 3 il film con Stefano Fresi (oggi, 21 maggio 2021)

C’è tempo sarà trasmessodalle ore 21.20 di oggi, 21 maggio, su Rai 3. Il film, girato nel 2019 da Walter Veltroni, narra una storia comica contornato anche da un pizzico di malinconia, in grado di fornire molteplici spunti di riflessione allo spettatore. Tra i protagonisti troviamo Stefano Fresi, Giovanni Fuoco e Simona Molinari.

Sicuramente si tratta di un’opera sognante che però si perde tra diverse situazioni di complicata lettura per il pubblico. Nonostante questo il pubblico è sicuramente interessato a seguire il film dall’inizio alla fine e dunque il regista riesce a portare a termine il compito maggiore che ha, creare attenzione.

C’è tempo, la trama

La storia del film C’è tempo ruota attorno alle vicende di Stefano, un simpatico e bonaccione osservatore di arcobaleni che un giorno, in maniera del tutto inaspettata, viene a sapere dell’esistenza di un fratello minore rimasto da solo. Egli conduce una vita tranquilla in Piemonte, caratterizzata da una routine che lo ha abituato a dei ritmi compassati e tranquilli; fatte queste premesse, dunque, viene naturale capire la reticenza di Stefano: egli, infatti, per nulla al mondo vorrebbe rinunciare alle sue abitudini consolidate, decidendo così che la presenza del fratello potrebbe essere sicuramente un problema per la sua vita abitudinaria e fatta di arcobaleni. Tuttavia, durante il viaggio che li porterà dal Piemonte a Roma, Stefano acquisirà una consapevolezza fondamentale: egli, infatti, capirà l’importanza di avere un fratello più piccolo, scegliendo così di aprire il suo cuore. Il viaggio di ritorno, dunque, aprirà la strada a nuovi scenari interessanti, all’interno dei quali Stefano capirà che ora ha una nuova vita a cui badare e al quale dovrà insegnare sicuramente molte cose, motivo per il quale il loro rapporto subirà dei cambiamenti fondamentali, facendo così in modo che si possano conoscere reciprocamente.

