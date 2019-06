Ceballos al Milan?/ Maldini e Boban incontrano il Real Madrid: costa 50 milioni

Dani Ceballos è il nome nuovo per il Milan targato Marco Giampaolo. In attesa di conoscere la sentenza Uefa sull’esclusione dall’Europa League, la dirigenza rossonera è al lavoro sul mercato: diversi i profili monitorati dalla squadra mercato meneghina, fa gola il classe 1991 spagnolo. Protagonista all’Europa Under 21, il giovane di Siviglia ha raccolto 26 presenze nell’ultima stagione tra Liga e Champions League con il Real Madrid: troppo poco per un giovane delle sue qualità che, complice il rapporto non idilliaco con Zinedine Zidane, ha chiesto la cessione. Seguito da diversi top club internazionali, l’ex Betis è pronto a mettersi in gioco all’estero ed il Milan vuole approfittarne: come riporta La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini e Zvonimir Boban incontreranno nelle prossime ore la dirigenza Merengues per parlare del suo acquisto.

DANI CEBALLOS-MILAN, MALDINI E BOBAN IN MISSIONE

Autore di un bellissimo gol nella sfida tra Italia e Spagna all’Europeo Under 21, Ceballos aspetta di conoscere novità sul suo futuro a livello di club, il Milan è pronto a fare sul serio ma deve fare i conti con il Real Madrid: il prezzo del cartellino è valutato 50 milioni di euro, ma la dirigenza del Diavolo punta a trattare al ribasso. Sul 23enne c’è anche il Tottenham, che ha fatto il suo nome nel corso della trattativa Eriksen-Real Madrid, ma a Milano c’è fiducia. Quello dell’ex Betis Siviglia non è l’unico calciatore in uscita dal Real Madrid che fa gola ai rossoneri: verranno chieste informazioni anche sulle situazioni di Mariano Diaz, Marco Asensio e Odegaard. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, la squadra di Giampaolo inizia a prendere forma…

