Cecchi Gori: “Amo le donne, le ho sempre rispettate”/ Rita Rusic: “Era molto geloso”

Vittorio Cecchi Gori, produttore cinematografico con un passato turbolento e vari guai giudiziari alle spalle, con condanne per riciclaggio, fallimento, bancarotta fraudolenta e altri reati finanziari, si è raccontato davanti alle telecamere di “Storie di Sera”. L’imprenditore ha rivelato a Eleonora Daniele: “Non cambierei niente delle mie decisioni, devo soltanto ringraziare Dio. Chiedere scusa? Ci saranno senz’altro delle persone. Nei fallimenti delle società non ci sono stati soldi prelevati a terzi. Erano solo soldi miei quelli persi, non sono mai mancati a nessuno. Non ho niente con i debitori, sono stati tutti soddisfatti nel fallimento, che era un fallimento ricco”.

Dopo il divorzio da Rita Rusic, Cecchi Gori non si è risposato ma ha avuto varie relazioni, tra cui quella con Valeria Marini: “Non mi mancava la famiglia e non mi sono mai risposato. A me il gossip ha fatto male, non bene. Sono sempre stato un grande lavoratore, non ho mai fatto grandi cazzate. Mi dava fastidio dare un’immagine di me stesso che non era quello lì. Le donne mi piacciono e per questo le rispetto tanto”.

Rita Rusic, presente in studio a “Storie di Sera”, ha rivelato che Vittorio Cecchi Gori “Era un uomo particolarmente geloso. Non voleva che facessi l’attrice e la cantante, quindi produttrice andava bene. Un successo così grande sorprende tutti. Il nostro è stato molto grande a livello internazionale. Già nella vita normale è continuare come coppia dopo tanto che si sta insieme”. Il loro matrimonio è durato dal 1983 fino al 2000: i due hanno avuto due figli, Mario e Vittoria.

Dopo i guai finanziari e i numerosi arresti, Vittorio Cecchi Gori ha smesso di lavorare: “Del mondo dello spettacolo sento un po’ Verdone, un po’ Benigni. Anche qualche regista, come Tornatore. Ci sono state persone che mi hanno messo da parte. Questo è un mondo in cui se passa il momento finisci da parte. Io non vado a cercare nessuno quindi è più difficile”. L’imprenditore ha poi spiegato: “La grazia? Non lo so. Se arrivasse, mi permetterebbe di andare a trovare mia figlia Vittoria a Miami, come è successo anche con Mario, solo che con lui ho avuto la possibilità. Dopo quello che è successo, la vita ha perso la sua rotta”.

