Cecchi Paone abbandona Pomeriggio 5/ Barbara d’Urso infuriata: “Deve chiedere scusa!”

Una Barbara d’Urso infuriata quella vista nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Tutto a causa di Alessandro Cecchi Paone che ha improvvisamente abbandonato il collegamento nel corso della seconda parte del talk show, dedicato oggi ai vegani. Nel corso di una lite con Daniela Martani, Cecchi Paone ha infatti lasciato la sua postazione e, senza salutare nessuno, è andato via. Il gesto ha lasciato inizialmente sbalordita la d’Urso che si è però infuriata quando ha visto che il conduttore non ha manifestato l’intenzione di tornare e scusarsi. “Non c’è da ridere, perché mi sembra una cosa poco carina anche nei miei confronti – ha ammesso allora la conduttrice, per poi aggiungere – oltretutto sei sempre nel mio salotto, almeno chiedi scusa!”

Barbara d’Urso furiosa con Cecchi Paone a Pomeriggio 5

Trascorsi alcuni minuti e una pausa pubblicitaria, Alessandro Cecchi Paone ha poi fatto ritorno in studio, ripresentandosi al collegamento. A questo punto, Barbara d’Urso ha chiesto se fosse disposto almeno a scusarsi per lo sgarbo, ma Paone ha replicato “Se la metti così mi rialzo immediatamente!” andando via. È seguita la nuova accusa di Daniela Martani “Ma chi ti credi di essere? Per quale motivo credi di essere migliore degli altri?”, anche se la più infastidita è apparsa proprio la conduttrice. Barbara d’Urso ha infatti chiuso la questione, ammettendo: “Che qualcuno spieghi a Cecchi Paone che io ho chiesto se voleva chiedere scusa a noi, cioè me e tutti quelli che lavorano a Pomeriggio 5. Se vuoi andare via, almeno chiedi permesso alla padrona di casa e poi lasci lo studio!” (Clicca qui per il video)

