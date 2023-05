Cecchi Paone choc all’Isola/ “Ho violato il regolamento, un’infermeria mi ha..”

Cecchi Paone ha violato il regolamento: l’ammissione del naufrago

Cecchi Paone è stato piuttosto scosso dalle condizioni di salute del compagno Simone, svenuto a causa del poco cibo e la fatica. Dopo essere stato protagonista di una lite con Ilary Blasi, il conduttore ha ammesso di aver violato il regolamento scusandosi con lei e la produzione dell’Isola dei Famosi.

“Io devo fare un’ammissione per l’amore che porto a te, al programma e all’azienda. Stanotte ho mangiato. Alle 4, mentre ero al capezzale di Simone, è venuta impietosita un’infermiera e mi ha portato una ciambella e del caffè zuccherato. So che non si deve fare e me ne scuso, se dovessi rientrare con Simone io per un giorno non mangio nulla e devolverò tutto quello che spetta a me alla mia nuova tribù” ha svelato Cecchi Paone a Ilary Blasi. Quest’ultima ha accettato le scuse del naufrago tranquillizzandolo.

Ilary Blasi ha annunciato alle coppie di naufraghi che da quel momento in poi si sarebbero sciolte, partecipando come giocatori singoli. L’annuncio in diretta ha sconvolto Cecchi Paone che si è scagliato contro la conduttrice e la produzione, rifiutandosi di accettare la separazione dal compagno Simone Antolini: “È chiaro a tutti e da tutti i punti di vista che noi giochiamo solo a coppia!”.

E ancora: “In coppia siamo venuti e non ci dividiamo! Non c’è nessuna regola: a settembre siamo stati interpellati come coppia e in coppia abbiamo accettato. In coppia stiamo e in coppia ce ne andiamo, non ci spaierete mai! Il mio contratto prevede questo: o coppia o niente!”. A questo punto Ilary Blasi perde la pazienza: “Alessandro però non è la prima volta che fai l’Isola, ci sei pure ritornato, quindi sapevi benissimo cosa andavi a fare, o no?”

