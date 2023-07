Cecchi Paone choc su Cristina Scuccia/ “Non durerà molto in tv, può interessare ancora per poco”

Cecchi Paone e la dura previsione su Cristina Scuccia

Alessandro Cecchi Paone cura una rubrica sul settimanale Nuovo, in cui risponde in modo diretto alle domande dei lettori riguardo il mondo dello spettacolo. Tra le pagine del periodico, una lettrice ha commentato la notizia secondo cui Cristina Scuccia approderà nel cast di Tale e Quale Show: “Passa dal reality ad un talent come se niente fosse…E’ bizzarro davvero vedere un’ex suora trasformata in donna di spettacolo…”

Nikita Pelizon, salta la serata in discoteca per colpa di Matteo Diamante?/ "Non è gradita la mia presenza"

Lapidaria è stata la risposta dell’ex naufrago e passato “collega” dell’ex suora sull’Isola dei Famosi: “Ora che è una ex suora può interessare ancora per poco, per residue curiosità morbose…Non durerà a lungo…“. Una previsione piuttosto severa da parte del giornalista e conduttore televisivo che non ha nascosto il suo reale punto di vista sulla cantante. Che la Scuccia si prepari alla replica?

Wilma Goich ricorda la figlia Susanna Vianello per il compleanno/ Lo struggente messaggio

Helena Prestes attacca Cristina Scuccia: “Carattere poco forte”

Se nel percorso iniziale dell’Isola dei Famosi si erano avvicinate molto, il destino delle due amiche sembra cambiato una volta fuori dal programma. Helena Prestes, ai microfoni di Radio Radio, ha attaccato duramente l’ex suor Cristina: “E’ una persona con un carattere poco forte e che si nasconde dietro al fatto che era una suora.”

E ancora: “Non lo fa per fare la vittima ma dovrebbe andare avanti con la sua vita. Pensa alle persone che scrivono commenti cattivi e che sono persone cattoliche”. L’ex naufraga aggiunge: “Lei non è più suora, quindi basta. Quando ci sono le discussioni o i chiarimenti lei vuole sempre la pace. Si è allontanata da me perché pensava che mi avessero preso per fare litigi e dinamiche. Mi ha dato della istigatrice e della stratega. Ha usato parole che non mi sembrano quelle di una suora. Mi ha deluso e non mi ci sento più con lei. Non mi interessa”.

Che Todd ci aiuti, anticipazioni puntate 4, 5, 6 del 24 luglio/ In onda questa sera la seconda puntata

© RIPRODUZIONE RISERVATA