Cecchi Paone e Simone Antolini, sess* all’Isola/ Paolo Noise: “Christopher li ha beccati, era schifato!”

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno fatto sess* all’Isola dei Famosi: il racconto di Paolo Noise

Rivelazioni molto piccanti quelle fatte da Paolo Noise al suo ritorno in Italia dall’Isola dei Famosi. Nel corso della puntata dello Zoo di 105 trasmessa mercoledì 24 maggio, lo speaker ha non solo voluto dare aggiornamenti sulle condizioni di salute che lo hanno costretto ad abbandonare il gioco, ma ha anche rivelato alcuni retroscena inediti dall’Isola. Uno particolarmente piccante riguarda la coppia composta da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini.

“Ci sono stati degli inciuci? Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone hanno consumato?”, è stato chiesto a Noise, che ha non solo confermato, ma ne ha anche dati alcuni dettagli: “Allora, la prima volta gliel’ha organizzata Marco. Bellissima, romanticissima. Mi dispiace per la spiaggia che non era granché, ma era l’unica disponibile.” ha spiegato Noise in radio.

Paolo Noise: “Christopher Leoni li ha beccati e…”

Noise ha poi aggiunto: “Lo volevano fare al chiaro di luna, ci sta, lontano dagli occhi, lontano dal cuore.” Lo speaker ha raccontato di non averli visti con i suoi occhi: “Però poi ci hanno preso gusto. E hanno cominciato a fare gli ‘spadaccini’ in spiaggia. Alle tre del pomeriggio ti giravi e loro erano lì, con le spade laser, che limonavano. E va bene, ci sta. Vai tranquillo.” ha chiarito.

Tutto sarebbe filato liscio fino a quando, un giorno, Paolo Noise avrebbe visto Christopher Leoni turbato: “Una mattina mi dice: ‘No, no, la prossima volta prendo un bastone, no queste cose non si possono fare, che schifo’. E io: ‘Che caz** è successo Christopher?’. E mi ha detto: ‘Hanno scop**o'”. Risparmiando i dettagli più intimi, Noise ha infine raccontato cosa è accaduto: “Praticamente si sono alzati al chiaro di luna e si sono messi a fare le cose davanti a noi che dormivamo. Christopher si è trovato la scena davanti. Poi ci ha raccontato i dettagli che non dico per privacy di Cecchi Paone. Quindi ci hanno preso gusto.”

